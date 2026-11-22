L’ultima vittoria in casa amaranto è datata 26 aprile 2026, quando l’Arezzo superò la Torres ed ebbe la matematica certezza della promozione in Serie B. Da allora sono trascorsi quasi sette mesi e, in campionato, i tifosi aretini non hanno più avuto la gioia di festeggiare un successo al Comunale. Fa eccezione la vittoria nel primo turno di Coppa Italia contro il Brescia.

Anche stasera la storia si è ripetuta, con l’aggravante che la squadra di Bucchi era in vantaggio dopo soli tre minuti di gioco e avrebbe potuto, e dovuto, creare molto di più. Invece, da lì in poi, il pallino (o pallone che dir si voglia) del gioco lo hanno preso in mano gli ospiti che, a dirla tutta, non sono nemmeno sembrati così irresistibili. Ma alla fine, prova e riprova, con una squadra quasi costantemente nella propria trequarti a difendere il vantaggio e che prova a ripartire solo in contropiede, il pareggio arriva quasi per inerzia.

La cronaca racconta che l’Arezzo passa in vantaggio alla prima azione che costruisce. Sala corre sulla fascia sinistra e poi effettua un traversone verso Tavernelli che, intelligentemente, di testa appoggia al centro dell’area piccola, dove Mancuso non ha problemi a mettere in rete l’assist del compagno di squadra.

Il Padova non subisce il colpo e, anzi, si porta costantemente in avanti. All’8’ solo lo scatto felino di Nunziante impedisce ad Artistico di pareggiare. La partita, nonostante si giochi su buoni ritmi, non è certo bella. Entrambe le squadre commettono errori negli appoggi e nei passaggi. Si va al riposo con l’Arezzo in vantaggio.

Nella ripresa il copione non cambia. Dopo soli tre minuti Mancuso viene messo giù in area e l’arbitro indica il dischetto, ma l’assistente ha alzato la bandierina per segnalare la posizione di fuorigioco del numero 11. La revisione al VAR conferma e quindi si riparte con la rimessa di Sorrentino.

La gran mole di gioco sviluppata dalla squadra di Calabro non crea grandi problemi alla retroguardia di casa, ma si sa che, se non provi a chiuderle, le partite, prima o poi, rischi il patatrac.

Ed ecco che al 70’, su una palla banalissima, la difesa amaranto si fa trovare disattenta e Artistico ha la possibilità di girarsi, beffando Gilli e Illanes, e superare Nunziante.

L’Arezzo accusa il colpo, ma gli ospiti non sembrano avere la forza di approfittarne. La palla, nei piedi degli amaranto, brucia più della sabbia a mezzogiorno di metà agosto. Chi ce l’ha la butta via prima che può e, spesso, proprio restituendola agli avversari.

Alla fine un pareggio che lascia l’amaro in bocca all’Arezzo, che stasera si ritrova dentro quella fascia della classifica che indica le squadre destinate a giocarsi la permanenza in categoria ai play-out. Certo non una bella posizione. Se nelle ultime tre partite qualcosa di meglio si è visto, questo non è ancora sufficiente. Serve di più, molto di più.

Mercoledì si torna subito in campo e l’Arezzo è atteso a Mantova, contro una delle protagoniste di questa prima parte di campionato. Anche i lombardi stanno attraversando un periodo non semplice: nelle ultime quattro gare hanno conquistato soltanto due punti e la vittoria casalinga manca dal 12 settembre. Poi, domenica, di nuovo in casa contro il Pisa. Due avversarie non certo comode per tirarsi fuori da questa posizione, ma ora è il momento di reagire, chiunque si affronti.