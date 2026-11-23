🍷 Il calice amaranto

Opinioni, impressioni e analisi sul mondo dell’Arezzo calcio viste dalla parte del tifoso. Una rubrica di Cesare Fracassi, tra campo, mercato e passione amaranto.

L’Arezzo contro il Padova ci ha messo volontà e impegno, da parte di tutti. Ma i tre punti tra le mura amiche ancora non sono arrivati. Questo, però, non significa che dobbiamo buttare tutto nel «buttino». Balliamo con quelli che il convento ci ha passato.

I miei voti sono quasi tutti sufficienti, con qualcuno più alto, come è giusto che sia secondo le mie considerazioni personali. Del resto, parliamo di una squadra quasi del tutto inesperta per la categoria: più o meno abbiamo giocato con otto undicesimi della compagine dell’anno scorso e per molti è il debutto in serie cadetta.

Si sapeva che in Serie B corsa, struttura, tecnica e attenzione sarebbero state le basi. Noi ogni minimo errore lo paghiamo severamente. Sono i peccati puniti del noviziato, e allora rimbocchiamoci le maniche. Cerchiamo di raccogliere il più possibile nelle ultime partite del girone d’andata, a cominciare da Mantova, e di capitalizzare quanto di buono si è visto contro il Padova.

I consigli del tifoso. Non serve un play, ma un filtro davanti alla difesa: Mawuli. La struttura di opposizione di Ionita è necessaria. Per innescare le ripartenze bastano Sala e Pattarello da una parte e Tavernelli dall’altra, con un solo risolutore centrale.

E sì, Emiliano fin dall’inizio! Lui può portare il giallo sulle spalle a qualsiasi avversario e ha una struttura fisica più adatta al contrasto rispetto alla classe di Arena. Ieri, infatti, ha tolto due palloni pericolosi nella nostra area. Non sarà un tuttofare alla Tavernelli, ma è un iradiddio di potenza.

Dietro, l’apprendista Nunziante deve essere allenato di più con i piedi e nelle uscite. Per gli altri ruoli, la difesa del secondo tempo mi sembra la più organica al nostro gioco.

E ora andiamo a Mantova a fare battaglia, con il pugnale fra i denti!

L’arcobaleno non basta a portare fortuna: ci vuole la battaglia corpo a corpo!