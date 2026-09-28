Microbiota e sonno: cosa sappiamo davvero sul legame tra intestino e insonnia

Il rapporto tra intestino e sonno esiste, ed è uno dei campi più interessanti della ricerca sul microbiota. Ma, come spesso accade quando la scienza finisce nei post social, tra “esiste un legame” e “abbiamo trovato l’interruttore dell’insonnia” possono sparire parecchi passaggi.

Su L’Ortica avevamo già affrontato il tema nel marzo scorso, parlando delle variazioni del microbiota tra giorno e notte. Gli studi più recenti permettono però di aggiungere qualche precisazione importante.

Il microbiota ha davvero un ritmo quotidiano

I microrganismi intestinali non sono una popolazione immobile. La loro composizione e soprattutto la loro attività possono cambiare nell’arco delle 24 ore. A influenzarle sono il ritmo circadiano dell’organismo, gli orari dei pasti e del digiuno, il sonno, gli ormoni e numerosi altri segnali fisiologici.

La letteratura scientifica descrive infatti un rapporto bidirezionale: l’orologio biologico dell’organismo influenza il microbiota e, allo stesso tempo, i prodotti del metabolismo microbico possono interagire con sistemi metabolici, immunitari e neurologici.

Insomma, intestino e orologio biologico si parlano. Non è ancora il caso, però, di consegnare le chiavi della camera da letto ai batteri.

“Batteri del giorno” e “batteri della notte”? La realtà è più complicata

Una delle semplificazioni più diffuse consiste nel dividere il microbiota in Firmicutes diurni e Bacteroidetes notturni. La ricerca non sostiene però uno schema così rigido e universale.

Gli studi disponibili trovano associazioni tra sonno, alterazioni circadiane e microbiota, ma anche risultati molto variabili tra una ricerca e l’altra. Persino le variazioni dei grandi gruppi batterici non sono sempre concordi.

Questo significa che non esiste, almeno sulla base delle conoscenze attuali, una semplice staffetta in cui una squadra di batteri timbra il cartellino al tramonto e l’altra entra in servizio all’alba. Il condominio intestinale è, prevedibilmente, meno disciplinato di così.

Gli acidi grassi a catena corta

Un punto importante riguarda gli acidi grassi a catena corta, o SCFA, tra cui acetato, propionato e butirrato. Sono prodotti dalla fermentazione di fibre alimentari da parte di diversi microrganismi intestinali e partecipano a numerosi processi dell’organismo.

Esistono ipotesi e dati sperimentali secondo cui questi metaboliti possano contribuire anche alla comunicazione tra intestino e cervello, attraverso vie immunitarie, metaboliche e nervose. Questo però non equivale a dire che una loro minore produzione notturna sia, da sola, causa di insonnia.

La relazione tra microbiota e disturbi del sonno è molto più complessa e può essere influenzata da alimentazione, stress, attività fisica, farmaci, età, patologie e abitudini quotidiane.

Quindi mangiare vegetali a cena aiuta a dormire?

Verdure, legumi, cereali integrali, frutta e altri alimenti ricchi di fibre contribuiscono in generale a nutrire un microbiota diversificato e favoriscono la produzione di metaboliti utili. Inserirli regolarmente nella dieta è una scelta coerente con le raccomandazioni nutrizionali.

Ma trasformare questo principio in una formula del tipo “più Bacteroidetes a cena uguale più sonno” sarebbe andare oltre ciò che oggi possiamo affermare con sicurezza.

Il sonno dipende da molti fattori: ritmo circadiano, esposizione alla luce, stress, attività fisica, ambiente, condizioni mediche, farmaci e alimentazione. Il microbiota sembra essere uno dei tasselli del mosaico, non il direttore unico dell’orchestra.

Il punto, oggi

La ricerca sul rapporto tra microbiota e sonno è promettente e sta crescendo rapidamente. Alcuni studi del 2026 hanno persino esplorato possibili relazioni causali tra caratteristiche del microbiota e insonnia attraverso analisi genetiche, ma si tratta ancora di un campo in evoluzione e non di una ricetta clinica pronta all’uso.

Tradotto dal scientifico all’italiano corrente: l’intestino probabilmente partecipa alla qualità del nostro sonno, ma chi promette di spiegare l’insonnia con due gruppi di batteri e una ciotola di verdura sta saltando qualche capitolo.

Fonti e approfondimenti

Questo articolo ha finalità divulgative e non sostituisce il parere del medico.