AREZZO – Il Tennis Giotto fa un passo decisivo verso la serie A1 femminile. Nell’andata dei playoff di A2, la formazione aretina ha battuto per 4-0 il Ct San Giorgio del Sannio di Benevento, vincendo tutti e quattro gli incontri. Il ritorno si giocherà domenica 29 novembre in Campania: alle tenniste del Giotto basterà conquistare un punto per centrare una promozione storica.

Davanti a tribune gremite di soci, atleti, tecnici e appassionati, Matilde Mariani ha aperto la giornata superando Sara Milanese per 6-1, 6-3. A seguire Camilla Gennaro ha firmato una vittoria di peso contro la belga Margaux Charlotte Maquet, battuta 7-5, 6-4.

Nel terzo singolare Anna Gabric ha avuto la meglio su Ylenia Zocco al termine di tre set: 6-4, 3-6, 6-1. A completare il poker è stato il doppio, con Gabric e Mariani vincitrici per 6-3, 6-1 contro Milanese e Zocco.

La squadra, capitanata da Jacopo Bramanti, comprende anche Rachele Bacciarini, Carlotta Melani, Gaia Squarcialupi e Bianca Vannelli, che hanno sostenuto le compagne durante gli incontri.

La posta in gioco è enorme: in 44 anni di attività il Tennis Giotto non ha mai avuto una formazione femminile in serie A1. Dopo il 4-0 dell’andata, il traguardo è vicinissimo. Ma il punto decisivo andrà conquistato in campo domenica 29 novembre.