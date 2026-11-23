Arezzo ha un sindaco che torna a «Fare Rumore». Il podcast ideato da Marcello Comanducci e Francesco Marcantoni, nato durante la campagna elettorale per ascoltare la città, è pronto a tornare sotto i riflettori. Nel frattempo, sui social, c’è chi ha già suggerito il programma concorrente: «Silenzio».

L’idea l’ha lanciata Fedora d’Anzeo commentando un post di Francesco Agostini: l’opposizione potrebbe realizzare un podcast dedicato a tutto quello di cui, a suo giudizio, non si parla. Un format rivoluzionario: microfoni spenti, problemi accesi e una puntata speciale di tre ore sui tempi di attesa delle risposte.

Il bello è che «Fare Rumore» nasce proprio con l’intenzione dichiarata di ascoltare gli aretini. Operazione nobile, per carità. Ad Arezzo, però, tra chi parla di ascolto e chi chiede risposte, il rischio è che serva una terza trasmissione: «Pronto? Mi sente?».

Sotto il post di Agostini, al quale era allegato un ritaglio di giornale dedicato al ritorno del podcast, la discussione si è allargata. Roberta Galantino ha difeso Comanducci, invitando a proporre soluzioni invece di limitarsi alle polemiche. Agostini ha replicato contestando la mancata discontinuità nella gestione amministrativa e interrogandosi sul peso politico del vicesindaco. Opinioni contrapposte, non sentenze: anche perché, se bastassero i commenti Facebook a risolvere i problemi di Arezzo, Palazzo Cavallo potrebbe chiudere per ferie.

Una cosa va chiarita: «Fare Rumore» è presentato come progetto dei suoi promotori, non come trasmissione istituzionale del Comune. Non ci sono elementi verificati per attribuirgli costi a carico dell’amministrazione. Quindi niente processi alle intenzioni, e soprattutto niente fatture inventate: per fare satira basta il titolo.

Resta la questione più interessante. Fare rumore è facile: basta un microfono. Ascoltare è già più complicato. Rispondere, poi, ad Arezzo rischia di diventare un genere sperimentale.

In attesa della prossima puntata, l’Ortica propone il palinsesto ideale: il sindaco conduce «Fare Rumore», l’opposizione registra «Silenzio» e i cittadini si collegano in diretta con «Ma quindi, s’è concluso qualcosa?». Per il momento, la frequenza più affollata resta quella delle promesse.

Questo articolo usa l’ironia per commentare fatti reali. I programmi radiofonici immaginari citati sono invenzioni satiriche.