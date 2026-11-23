AREZZO – Doppio podio per la Ginnastica Falciai nella seconda prova del Campionato Regionale GOLD, disputata a Viareggio. La società aretina è tornata con una medaglia d’argento nella categoria Allieve 3 e una di bronzo nella categoria Allieve 1. Due risultati che premiano il lavoro quotidiano in palestra e la crescita del settore giovanile.

A conquistare il secondo gradino del podio nella categoria Allieve 3 sono state Ludovica Beoni, Emilia Hornachemko e Nicole Pietrini. La formazione ha ottenuto un prestigioso secondo posto, aggiudicandosi la medaglia d’argento.

Ottimo risultato anche per la squadra impegnata nella categoria Allieve 1, composta da Elisa Cuccaro, Martina Campanelli, Linda Massai e Margherita Gioni. Le quattro ginnaste hanno conquistato il bronzo, chiudendo la seconda prova del campionato regionale al terzo posto.

Il doppio piazzamento testimonia il percorso di crescita delle giovani atlete e il lavoro tecnico e formativo portato avanti dalla Ginnastica Falciai. A seguire entrambe le squadre a bordo pedana è stata la tecnica Caterina Moretti, mentre Natalya Izieva ha partecipato alla manifestazione come componente del corpo giudicante.