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Foto di gruppo delle premiate e degli organizzatori di Architettura di Parole 2026
Le premiate e gli organizzatori del concorso Architettura di Parole 2026 ad Arezzo.

Architettura di Parole, ad Arezzo vincono le donne. E i progetti, stavolta, arrivano in fondo

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Architettura di Parole, ad Arezzo vincono le donne. E i progetti, stavolta, arrivano in fondo

Ad Arezzo l’architettura, per una sera, ha lasciato mattoni e planimetrie per affidarsi alle parole. E il risultato è tutto al femminile: quattro donne premiate al settimo Concorso nazionale «Architettura di Parole», che ha raccolto 89 opere inedite da tutta Italia.

La proclamazione si è svolta alla Casa dell’Energia. Il primo premio è andato a Valeria Currò, architetta fiorentina di 34 anni, con «Dopo», un racconto ambientato negli anni della pandemia che esplora come gli spazi quotidiani conservino la memoria delle persone e delle perdite. Per una volta, insomma, la parola “progetto” ha trovato un finale, senza bisogno di una proroga.

Seconda classificata Marta Rimedio, studentessa romana di architettura di 24 anni, con «Stato in luogo (Appunti di una valigia vuota)»: un viaggio sul significato della casa, che può essere anche una valigia piena di ricordi anziché quattro mura.

Terzo posto per Alessia Gaetana Quattrone, architetta 34enne di Reggio Calabria, con «Dove il mare parla la stessa lingua», un racconto che mette in relazione Venezia e Reggio Calabria attraverso somiglianze architettoniche inattese.

La menzione speciale è andata alla torinese Silvia Trovato per «L’architettura che non c’è»: la storia autobiografica di una laureata in architettura che non ha potuto svolgere la professione desiderata. Un tema che suona familiare in un Paese dove, a volte, trovare lavoro nel settore per cui si è studiato richiede più fantasia di un concorso letterario.

Le opere pervenute sono state 89: 53 scritte da donne e 36 da uomini. Tra i partecipanti figurano architetti, studenti e professionisti di altri ambiti. Solo quattro concorrenti provenivano da Arezzo: il premio è aretino, ma la voglia di raccontarsi ha viaggiato soprattutto da fuori provincia.

La giuria era composta da Natalia Cangi, Nicola di Battista, Pino Pasquali, Antonella Giorgeschi e Ivo Brocchi, affiancati da una commissione di lettura coordinata dall’architetto Riccardo Imperio. Durante la serata sono intervenute le letture dell’attore e regista Andrea Biagiotti.

Il concorso gode del patrocinio della Fondazione Archivio Diaristico Nazionale di Pieve Santo Stefano, che conserva ogni anno le prime dieci opere classificate.

La morale? L’architettura non è fatta soltanto di cemento, facciate e pratiche da timbrare. Può anche raccontare memoria, identità e desideri rimasti nel cassetto. E, almeno stavolta, quattro donne hanno trovato le parole giuste per farlo capire a tutti.

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