Filippo Nibbi torna sulle pagine dell’Ortica con «Miracoli termici», un nuovo manifesto della serie «Manifesti & Manifeste». Stavolta il protagonista è il freddo, o meglio la sua improvvisa scomparsa: un miracolo che non richiede né stufe né bollette da capogiro.
In un paesaggio spoglio, una figura con borsa alla mano accompagna una filastrocca che parte dall’esultanza: «Evviva! Uno in più!». Poi il sollievo prende una piega imprevedibile, fra tormenta, gelo e una caramella alla menta.
È il consueto cortocircuito di Nibbi: parole che sembrano prendere una direzione e, quando ormai pensi di aver capito, cambiano strada. Qui persino una sensazione familiare come il brivido di una mentina diventa materia da poesia surreale.
Il riscaldamento resta un problema per i comuni mortali. Nei «Manifesti & Manifeste», almeno, basta un gioco di parole per cambiare temperatura.