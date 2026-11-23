L’assessore Francesco Marcantoni interviene sulla questione degli artisti di strada durante la Città del Natale e chiarisce le ragioni dell’ordinanza che ne limita le esibizioni in determinate zone e fasce orarie del centro storico. Il problema, spiega, è soprattutto la sicurezza: vie di fuga da mantenere libere, postazioni da organizzare e necessità di evitare che chiunque possa piazzarsi dove gli pare, magari nel punto esatto in cui dovrebbe passare un’ambulanza.

E su questo, diciamolo, l’assessore non ha tutti i torti.

Ne avevamo già parlato nell’articolo «Arezzo, a Natale siamo tutti più buoni. Tranne con gli artisti di strada».

Arezzo ha già una disciplina generale sugli artisti di strada, ma manca una regolamentazione dettagliata che stabilisca postazioni, orari e turnazioni. A Siena, per esempio, esistono limitazioni ordinarie e ulteriori restrizioni durante il Palio. Da noi, invece, il problema è diventato particolarmente evidente con l’arrivo delle folle natalizie.

Marcantoni ha raccontato anche situazioni nelle quali il documento previsto per gli artisti di strada sarebbe stato utilizzato impropriamente per praticare l’accattonaggio. Secondo quanto riferito dall’assessore, una persona invitata ad allontanarsi avrebbe esibito il documento provvisorio e sarebbe così rimasta sul posto. Un episodio che riportiamo come testimonianza dell’assessore, non come fatto verificato autonomamente.

Insomma, servono regole. E possibilmente anche qualcuno che sappia dove sono scritte.

Nasce InTour Factor

Per il periodo della Città del Natale, Marcantoni ha spiegato che gli artisti possono rivolgersi alla Fondazione Arezzo InTour, che coordina le esibizioni nell’ambito della manifestazione, individuando luoghi e tempi compatibili con l’organizzazione e la sicurezza.

Una soluzione comprensibile sul piano pratico, anche se resta da chiarire quali siano i criteri di valutazione delle richieste e su quali atti amministrativi si fondi questa procedura.

L’Ortica, intanto, intravede già il futuro: InTour Factor.

Il talent show dove il concorrente non deve convincere una giuria televisiva, ma dimostrare di saper suonare senza compromettere una via di evacuazione.

Il chitarrista supera la prima selezione, il giocoliere accede alla semifinale, il suonatore di fisarmonica viene eliminato perché troppo vicino a un estintore.

Il vincitore conquista il premio più ambito: un metro quadrato di centro storico, possibilmente non occupato da una casetta natalizia.

Mille anni dopo Guido Monaco, la musica cerca il permesso

L’Ortica prende spunto dalla storia di Arezzo Wave, il festival che per decenni ha portato in città artisti italiani e internazionali di rilievo, anche con grandi concerti a ingresso gratuito. È la dimostrazione che la musica può riempire piazze e strade ed essere accessibile a tutti. Da qui una riflessione tutta nostra: nel 2026 ricorre il millenario della tradizione di notazione musicale legata a Guido d’Arezzo, protagonista di una rivoluzione che contribuì a rendere possibile imparare e trasmettere la musica attraverso la scrittura.

Il millenario non è stato dimenticato: ad Arezzo si sono svolte celebrazioni e iniziative culturali. Ma resta una coincidenza dal sapore amarognolo. Proprio nella città di Guido, le limitazioni agli artisti di strada previste in determinati giorni e orari interessano anche piazza Guido Monaco e via Guido Monaco.

Mille anni fa si lavorava per rendere la musica più facile da leggere e imparare. Oggi, per suonarla in certi angoli del centro, bisogna prima capire dove e quando è consentito. La sicurezza viene prima di tutto, certo. Ma far convivere musica e sicurezza dovrebbe essere un obiettivo, non un’impresa degna di una partitura per orchestra sinfonica.

Ma per Capodanno abbiamo un’idea migliore

Visto che alle richieste dell’Ortica sul programma del prossimo Capodanno continuano a non arrivare risposte, abbiamo deciso di offrire all’amministrazione una proposta artistica assolutamente gratuita.

Il grande Capodanno del Pifferaio Magico.

Immaginiamo 7.532 musicisti di strada provenienti da tutta Europa e dai Paesi del Mediterraneo, pronti a invadere pacificamente Arezzo con trombe, violini, fisarmoniche, tamburelli e strumenti di cui neppure il proprietario conosce il nome.

Il corteo potrebbe partire dalla Torre di Gnicche, dalle parti di San Fabiano, e scendere verso la città. Un musicista per ogni strada, tre nelle vie più lunghe e cinque dove il traffico lo consente.

Il tutto naturalmente con il coordinamento di InTour e un piano della sicurezza talmente accurato da prevedere perfino le vie di fuga dei pifferai.

Per le frazioni più lontane, da Palazzo del Pero fino a quelle a nord della città, si potrebbe organizzare un servizio musicale diffuso. Nessuno escluso. Neanche chi abita in fondo a una strada senza uscita: lì il musicista, per ragioni di sicurezza, dovrà suonare rivolto verso l’uscita.

E siccome non vogliamo trascurare la ricaduta economica, proponiamo anche un’apposita squadra di figuranti incaricati di distribuire monetine nei cappelli degli artisti. Così girano i soldi, cresce l’indotto e alla fine si potrà parlare di un successo straordinario.

Dalla sicurezza alla sinfonia

Naturalmente il nostro Pifferaio Magico è una proposta satirica, non un programma annunciato dal Comune. I 7.532 musicisti esistono soltanto nella fantasia dell’Ortica, che per una volta ha deciso di superare persino l’organizzazione degli eventi natalizi.

La questione reale, però, rimane.

Gli artisti di strada hanno bisogno di regole chiare, postazioni individuate e tempi definiti, senza che la necessaria tutela della sicurezza diventi un ostacolo ingiustificato alla libera espressione artistica.

E sul Capodanno 2026, quello vero, sarebbe finalmente interessante conoscere il programma, gli organizzatori e le risorse previste.

Perché al momento l’unico Pifferaio Magico di cui possiamo parlare è quello che ci siamo inventati noi.

E almeno questo, per adesso, non costa un euro ai contribuenti.

Questo articolo usa l’ironia per commentare fatti reali. Il progetto del Pifferaio Magico e i suoi 7.532 musicisti sono un’invenzione satirica dell’Ortica.