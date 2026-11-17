La Giostra del Saracino di Arezzo ha il suo calendario per il 2027: le due edizioni si correranno sabato 19 giugno e domenica 5 settembre. Il Comune ha inoltre confermato Enrico Lazzeri come coordinatore di regia per il prossimo triennio e ha approvato gli indirizzi per il progetto di rinnovo dei costumi del corteo storico.

La novità del 96° anno giostresco è la presentazione solenne della Lancia d’Oro, aperta al pubblico, che diventa un appuntamento stabile dopo la sperimentazione di settembre. Per la Giostra di giugno si terrà l’11 giugno alle 21.30; per quella di settembre il 28 agosto alle 11.

Nuovi costumi: per ora si parte dai bozzetti. Il progetto «Vestire la Storia. La rinascita dei costumi: un volto nuovo per la Giostra del Saracino», presentato dall’Associazione Culturale La Staffetta ETS, prevede uno studio storico-artistico dei vestiti dei figuranti, ormai segnati da oltre trent’anni di utilizzo. Il riferimento sarà il periodo tra il 1290 e il 1360, senza perdere i simboli della tradizione giostresca.

Entro aprile 2027 dovranno essere pronti 60 bozzetti storico-tecnici, con schede descrittive e disegni a colori. L’obiettivo è coniugare fedeltà storica, praticità e manutenzione. È la fase di progettazione, non ancora il rifacimento materiale dei costumi: il nuovo guardaroba medievale, insomma, è ancora sulla carta.

Un organismo con compiti di impulso, vigilanza e coordinamento comprenderà due giuristi esperti di patrimonio culturale immateriale, due storici della Giostra, un esperto del costume, il presidente della Consulta dei Quartieri, un rappresentante del Consiglio della Giostra e uno dell’Ufficio Politiche Culturali e Turistiche Giostra del Saracino.

Restano da conoscere i costi complessivi e i tempi per passare dai disegni agli abiti veri. Perché la storia sarà anche medievale, ma i preventivi si fanno in euro.

Il calendario giostresco 2027

Sabato 9 gennaio, ore 18 : Offerta dei Ceri al Beato Gregorio X

: Offerta dei Ceri al Beato Gregorio X Sabato 6 febbraio, ore 11 : Premiazione dei giostratori

: Premiazione dei giostratori Lunedì 15 febbraio, ore 21.30 : Omaggio alla Madonna del Conforto

: Omaggio alla Madonna del Conforto Domenica 7 marzo, ore 11 : Premio Civitas Aretii

: Premio Civitas Aretii Maggio, data da definire : Presentazione delle dediche delle due Giostre

: Presentazione delle dediche delle due Giostre Venerdì 11 giugno, ore 21.30 : Presentazione della Lancia d’Oro della 151ª Giostra

: Presentazione della Lancia d’Oro della 151ª Giostra Sabato 12 giugno, ore 21.30 : Estrazione delle carriere e giuramento dei capitani

: Estrazione delle carriere e giuramento dei capitani Da domenica 13 a martedì 15 giugno, ore 20.10-23.30 : Prove dei giostratori

: Prove dei giostratori Mercoledì 16 giugno, ore 21.30 : Simulazione di gara

: Simulazione di gara Giovedì 17 giugno, ore 21.30 : Prova generale

: Prova generale Venerdì 18 giugno, ore 11.30 : Bollatura dei cavalli e investitura dei giostratori

: Bollatura dei cavalli e investitura dei giostratori Venerdì 18 giugno, dalle 20.30 : Cene propiziatorie nei quattro quartieri

: Cene propiziatorie nei quattro quartieri Sabato 19 giugno : 151ª Giostra del Saracino

: 151ª Giostra del Saracino Venerdì 6 agosto, ore 21.30 : Offerta del cero a San Donato

: Offerta del cero a San Donato Sabato 28 agosto, ore 11 : Presentazione della Lancia d’Oro della 152ª Giostra

: Presentazione della Lancia d’Oro della 152ª Giostra Domenica 29 agosto, ore 11 : Estrazione delle carriere e giuramento dei capitani

: Estrazione delle carriere e giuramento dei capitani Da lunedì 30 agosto a mercoledì 1 settembre, ore 16.10-19.30 : Prove dei giostratori

: Prove dei giostratori Giovedì 2 settembre, ore 17 : Simulazione di gara

: Simulazione di gara Venerdì 3 settembre, ore 21.30 : Prova generale

: Prova generale Sabato 4 settembre, ore 11.30 : Bollatura dei cavalli e investitura dei giostratori

: Bollatura dei cavalli e investitura dei giostratori Sabato 4 settembre, dalle 20.30 : Cene propiziatorie nei quattro quartieri

: Cene propiziatorie nei quattro quartieri Domenica 5 settembre, ore 17: 152ª Giostra del Saracino

Il calendario è dunque definito e la macchina della Giostra si rimette in moto. Per il nuovo guardaroba bisognerà invece aspettare il lavoro di ricerca e i progetti: d’altra parte, ad Arezzo perfino il Medioevo ha bisogno dei suoi tempi tecnici.