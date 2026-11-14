Cimabue si rivolta nella tomba? A San Domenico arriva Shimamoto e volano gli schizzi

Ad Arezzo, nella Basilica di San Domenico, il Crocifisso di Cimabue si trova a dialogare con l’arte di Shozo Shimamoto. Sette secoli di distanza, due idee di pittura e una quantità di colore sufficiente a far venire qualche dubbio ai frequentatori più tradizionalisti della chiesa.

La mostra si chiama “Da oggi a Cimabue”, è stata inaugurata ieri l’altro 12 novembre e resterà aperta fino al 31 gennaio 2027. Il progetto mette a confronto il capolavoro duecentesco con le opere dell’artista giapponese Shozo Shimamoto (1928-2013), protagonista dell’avanguardia Gutai, che ha fatto del gesto, della materia e del colore una rivoluzione artistica.

Le fotografie dell’allestimento parlano da sole: in primo piano una figura bianca segnata da colate e schizzi multicolori; sullo sfondo il Crocifisso di Cimabue, immobile e solenne. Una scena che potrebbe essere riassunta così: il Duecento incontra il Novecento e nessuno ha pensato di avvertire il Duecento.

Tra le reazioni c’è anche quella di una lettrice, secondo la quale «Cimabue si rivolta nella tomba». Può darsi. Ma a giudicare da quanti secoli sono passati, sarà bene concedergli almeno il tempo di capire che cosa sia il movimento Gutai. E magari di decidere se la vernice gli piace.

In realtà il confronto non nasce da un capriccio provocatorio. L’idea curatoriale è rovesciare il consueto viaggio nella storia dell’arte: non andare da Cimabue verso il contemporaneo, ma partire dal presente per tornare a interrogare uno dei capolavori della pittura medievale. L’astrazione moderna e la tradizione bizantina, spiegano gli organizzatori, possono condividere una riflessione sul valore del colore, delle forme e delle immagini che vanno oltre la semplice imitazione della realtà.

A costruire questo dialogo sono i curatori Giuseppe Morra, Giuseppe Simone Modeo e Pasquale Giuseppe Macrì. Un’impresa non da poco: far conversare due artisti separati da circa settecento anni è già complicato; farlo in una chiesa, davanti agli aretini, richiede anche una certa fiducia nel prossimo.

Il progetto è promosso da Ars Nova APS, con BRAMO Srls nell’organizzazione, in collaborazione con la Fondazione Morra di Napoli e l’Associazione Shozo Shimamoto. Ha il patrocinio, fra gli altri, del Comune di Arezzo, della Regione Toscana e della Diocesi, e il sostegno della Fondazione Guido d’Arezzo e di Banca Cambiano 1884. Il programma inaugurale comprendeva anche il concerto Corpus. Canti intorno alla Croce del Gruppo Polifonico Francesco Coradini, diretto da Vladimiro Vagnetti.

Il bello di questa mostra, alla fine, è proprio il cortocircuito. C’è chi ci vede un dialogo sorprendente tra epoche lontane e chi, davanti agli schizzi di colore, sente il bisogno di difendere Cimabue come se qualcuno gli avesse sporcato il salotto.

Per fortuna il Crocifisso è ancora al suo posto. E Shimamoto, dal canto suo, è riuscito a far discutere Arezzo anche a tredici anni dalla morte. Non male per un dialogo fra artisti che, per evidenti ragioni anagrafiche, non potranno chiedere diritto di replica.