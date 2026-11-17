Bradi Pit arriva dal buio. Prima spunta appena, poi mostra gli occhi, infine si fa vedere per intero. E lo fa con la calma che ci si aspetta dal bradipo inventato da Giuseppe Scapigliati.
Quando finalmente ha conquistato l’attenzione del lettore, arriva il messaggio: i vantaggi del vivere con lentezza. Per scoprirli, però, bisogna aver avuto la pazienza di aspettare.
La nuova sequenza gioca anche con il linguaggio degli spot: prima ti tiene lì a guardare, poi ti promette qualcosa. Bradi Pit, almeno, non ha fretta di vendertela.