L’ex edicola di piazza della Repubblica, davanti al bar Gallini e a pochi passi dalla stazione ferroviaria di Arezzo, non vende più giornali. Ma riesce ancora a fare notizia. Basta guardarla.

A riportare l’attenzione sulla struttura è Fabio Butali, che in un intervento pubblicato sui social il 20 novembre l’ha definita un «cazzotto in faccia» per un angolo della città frequentato da viaggiatori, turisti e residenti. Il suo auspicio è semplice: capire che fine farà quel chiosco e restituire dignità a uno degli ingressi di Arezzo.

Le fotografie già raccolte dall’Ortica mostrano l’edicola chiusa, segnata da scritte, con vecchie insegne e cartelli «Vendesi» e «Affittasi». Sono immagini d’archivio, non una ricognizione effettuata oggi. Un dettaglio che racconta bene il destino di tanti piccoli presìdi commerciali: il giornale sparisce, la saracinesca resta a presidiare il territorio.

Sotto la segnalazione di Butali si è aperta la discussione. Alcuni commentatori sostengono che la tettoia dell’ex edicola venga utilizzata per riparare scooter e motorini. Altri suggeriscono di rimuoverla, altri ancora di riconvertire lo spazio: un piccolo punto turistico, un servizio per i viaggiatori, magari un allestimento espositivo. Sono testimonianze e proposte dei cittadini, non decisioni del Comune né utilizzi verificati nelle nostre fotografie.

C’è anche chi riferisce di aver saputo dai proprietari che la struttura sarebbe stata messa in vendita. I cartelli fotografati indicano effettivamente un’offerta di vendita o locazione, ma non permettono di conoscere le condizioni attuali, la titolarità dell’area o le possibilità di trasformazione.

Una domanda, intanto, è legittima: davvero una delle prime cose che deve accogliere chi scende dal treno è un’edicola dismessa in attesa di destinazione? Arezzo cura vetrine, eventi e itinerari per raccontarsi al mondo. Poi, appena fuori dalla stazione, c’è un chiosco che sembra attendere il prossimo numero del giornale dal secolo scorso.

Non è la prima volta che L’Ortica si occupa di edicole dimenticate.

Lo scorso 21 settembre abbiamo pubblicato una ricognizione fotografica delle rivendite chiuse, inutilizzate o riconvertite in città: «Arezzo, edicole chiuse: per trovare un giornale ormai serve un’indagine». Quell’articolo raccontava un fenomeno più ampio. La segnalazione di Butali riporta ora l’attenzione su un luogo preciso, in posizione particolarmente visibile.

Non serve per forza abbattere tutto, e non basta nemmeno invocare l’ennesima inaugurazione con forbici e fascia tricolore. Prima bisogna sapere chi può decidere sul chiosco, quali vincoli esistono e se un riuso sia concretamente possibile.

Poi si potrà discutere della soluzione migliore: recuperarlo, trasformarlo o liberare lo spazio. Possibilmente prima di organizzare una mostra fotografica intitolata «Il chiosco che aspettava il futuro».

Perché un’edicola che ha smesso di vendere giornali ma continua a produrre notizie è una trovata editoriale perfetta. Peccato che stavolta la satira sia già lì, sotto la tettoia.

Le immagini sono fotografie d’archivio dell’Ortica. I riferimenti all’uso della tettoia per i motorini derivano dai commenti alla segnalazione e non sono documentati dagli scatti.