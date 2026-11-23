AREZZO, 23 novembre 2026 – Dopo giorni di pioggia, stamani nel parcheggio dell’Esselunga l’acqua ha deciso di cambiare direzione: invece di cadere dal cielo, ha cominciato a salire da terra. E pure con un certo entusiasmo.

Un video inviato da un lettore dell’Ortica mostra un getto d’acqua che si alza per diversi metri accanto alle auto in sosta e l’intervento dei Vigili del fuoco. Secondo la segnalazione ricevuta, tutto sarebbe cominciato durante una manovra di parcheggio: un’automobilista avrebbe urtato un idrante, provocando la fuoriuscita. Il momento dell’urto, però, non è documentato dal filmato.

La scena, vista da lontano, ha il suo fascino. Un po’ meno per chi doveva parcheggiare e per chi è intervenuto a gestire l’imprevisto.

Dopo i temporali, ad Arezzo mancava giusto la fontana a chiamata. C’è chi parcheggia in retromarcia, chi in tre manovre e chi, almeno stando alla ricostruzione del lettore, punta direttamente all’effetto Yellowstone.

Il merito, stavolta, è dei Vigili del fuoco, intervenuti mentre il parcheggio offriva gratuitamente uno spettacolo acquatico. Senza taglio del nastro, senza assessori in posa e soprattutto senza dover aspettare l’inaugurazione.

La ricostruzione della manovra si basa sulla segnalazione ricevuta; il video documenta la fuoriuscita d’acqua e la presenza dei Vigili del fuoco.