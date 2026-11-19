Ad Arezzo e provincia ci sono 939 iscritti alle graduatorie per le case popolari e appena nove alloggi in via di assegnazione. Non è un esercizio di matematica creativa, ma il risultato di uno studio di Arezzo Casa sull’emergenza abitativa nel territorio.

Tradotto in ortichese: la fila è lunga quasi mille persone, ma le chiavi disponibili si contano sulle dita di due mani. E avanza pure un dito.

L’indagine riguarda i nove Comuni della provincia con più di 10.000 abitanti, distribuiti nelle diverse vallate. Il quadro è di quelli che non hanno bisogno di effetti speciali: la domanda di abitazioni pubbliche supera largamente l’offerta.

Arezzo guida la classifica. Ma è quella sbagliata

Nel capoluogo gli iscritti alla graduatoria sono 332. Gli alloggi in via di assegnazione appena quattro, sufficienti a soddisfare l’1,20% della domanda attuale.

A Montevarchi gli iscritti sono 181, a Cortona 112, a Sansepolcro 103.

Quanto agli alloggi disponibili nei nove Comuni esaminati, il bilancio è presto fatto: quattro ad Arezzo, tre a Castiglion Fiorentino e due a Sansepolcro. Negli altri Comuni analizzati, al momento, nessuno.

Insomma, per vincere questa particolare lotteria bisogna avere parecchia fortuna. Peccato che il premio non sia una crociera, ma un tetto sopra la testa.

Arezzo Casa funziona. Il problema è che le case non bastano

Secondo quanto riferisce la società, il patrimonio abitativo disponibile risulta interamente assegnato. Quando un alloggio si libera, Arezzo Casa interviene per ripristinarlo e rimetterlo a disposizione il prima possibile.

La società rivendica risultati di eccellenza nella gestione del patrimonio, nelle manutenzioni e nella capacità di ottenere finanziamenti.

Un’attività certamente importante, che però non risolve il problema di fondo: se le abitazioni sono troppo poche rispetto alle richieste, neppure la migliore organizzazione può moltiplicare i portoni.

E quelli che in graduatoria non ci sono?

Il presidente di Arezzo Casa, Lorenzo Roggi, avverte che i numeri potrebbero raccontare soltanto una parte del problema.

Alcuni cittadini, spiega, sono stati esclusi per errori nella compilazione delle domande. Altri avrebbero rinunciato a partecipare, convinti di non avere possibilità concrete di ottenere un’abitazione.

Il bisogno reale, dunque, potrebbe essere superiore a quello fotografato dalle graduatorie.

Roggi sottolinea inoltre che, senza risorse sufficienti per costruire nuove abitazioni, agli enti gestori resta soprattutto il compito di amministrare e mantenere efficiente il patrimonio esistente.

La speranza viene riposta nel Piano Casa del Governo, che potrebbe offrire nuove opportunità anche attraverso il recupero di immobili invenduti o inutilizzati.

Intanto, la casa resta un miraggio

Il punto è tutto qui. Si può discutere di finanziamenti, manutenzioni, progetti e programmi futuri. Ma chi aspetta una casa popolare ha bisogno di una risposta concreta, non di un’altra promessa da mettere nel cassetto.

Lo studio di Arezzo Casa pone una questione che riguarda direttamente le istituzioni: quante nuove abitazioni pubbliche si potranno effettivamente mettere a disposizione e con quali risorse?

Perché 939 iscritti e nove alloggi in via di assegnazione non sono soltanto due numeri da comunicato stampa.

Sono la fotografia di un’emergenza sociale. E per quella, purtroppo, non basta cambiare la cornice.