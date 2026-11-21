A Pergine Valdarno, nella notte tra venerdì 20 e sabato 21 novembre, almeno tre persone incappucciate sono state riprese dalle telecamere di sorveglianza durante una nuova incursione fra le abitazioni. In una villetta sarebbe stato compiuto un furto; in quella vicina, invece, l’allarme perimetrale ha fatto scappare i visitatori senza invito.

Insomma, nel Valdarno c’è chi alle due e mezzo dorme e chi si presenta a casa degli altri senza nemmeno la buona educazione di citofonare. Il servizio notturno comprende, a quanto pare, sopralluogo del giardino, taglio della recinzione e controllo degli oggetti di valore. Tutto senza appuntamento e, soprattutto, senza ricevuta.

Secondo la prima ricostruzione, i malviventi avrebbero tagliato la rete di una seconda casa, sarebbero entrati e avrebbero rovistato nelle stanze, portando via qualcosa. L’entità del bottino non è ancora precisata. Poi il tentativo nell’abitazione accanto: qui, però, è entrato in funzione l’allarme esterno.

A quel punto il programma della serata ha subito una modifica: invece di un altro giro nelle stanze, fuga nei campi. Le telecamere hanno registrato il passaggio di almeno tre figure con il volto coperto. I proprietari della seconda abitazione hanno visionato le immagini dopo aver appreso quanto accaduto ai vicini.

E pensare che una volta si diceva che la casa è il posto più sicuro del mondo. A Pergine, di questi tempi, sembra piuttosto un posto dove qualcuno prova a entrare anche senza essere stato invitato. Per fortuna, almeno in uno dei due casi, l’antifurto ha fatto l’unica cosa che ci si aspetta da lui: non ha aperto una discussione, ha suonato.

Resta però la parte che non fa ridere: i ripetuti episodi nelle abitazioni e la preoccupazione di chi ci vive. Perché la battuta può anche finire qui, ma i residenti hanno il diritto di dormire senza chiedersi chi stia attraversando il giardino.