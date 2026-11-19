AREZZO. San Francesco e la lupa torneranno in piazza Saione. Lo annuncia Arezzo TV sui social, anticipando la conferma dell’assessora Natalie Dentini e del vicesindaco Gianfrancesco Gamurrini al TG di questa sera, 19 novembre, alle 20:25. Il santo dunque non è disperso, la lupa nemmeno. Quello che manca è una data per il rientro. Ad Arezzo i miracoli sono possibili, purché non abbiano un cronoprogramma.

La vicenda, però, parte dall’Archivio Venturino Venturi. Il 17 novembre Lucia Fiaschi, direttrice dell’Archivio, ha denunciato pubblicamente di aver sollecitato più volte il Comune sulla collocazione di San Francesco e la lupa senza ottenere risposta. La richiesta è semplice: conoscere il destino di un’opera importante dello scultore. Non esattamente un segreto di Stato, anche se il silenzio potrebbe farlo pensare.

La scultura, realizzata nel 1973 e collocata davanti alla chiesa di Saione dal 2007, era stata rimossa per i lavori di riqualificazione. La determinazione comunale n. 1003 del 30 aprile 2024 prevedeva il trasferimento in via Tagliamento 3, per una spesa complessiva di 4.104 euro. Proteggere l’opera durante il cantiere è comprensibile. Ben diverso è lasciare senza chiarimenti, secondo quanto denuncia l’Archivio, chi di quell’opera cura la memoria.

E non è la prima promessa: il 24 aprile 2025 l’allora assessore Alessandro Casi, rispondendo a un’interrogazione in Consiglio comunale, aveva già assicurato che la scultura era custodita in ottime condizioni e sarebbe tornata in piazza al termine dei lavori. Ora arriva la conferma della conferma. Al prossimo giro, magari, arriverà anche il giorno.

Il dibattito è poi esploso sui social. Francesco Agostini ha rilanciato la vicenda, raccogliendo testimonianze e domande sul patrimonio artistico comunale. Marco Botti ha osservato che custodire la scultura lontano dal cantiere può essere giusto, ma ha criticato il protrarsi dei lavori. Danilo Sensi ha sottolineato il valore delle opere donate da Venturi alla città e la legittimità delle richieste dell’Archivio.

Irene Bonci ha richiamato la spesa di oltre quattromila euro per lo spostamento e l’occasione mancata di valorizzare l’opera nelle iniziative dedicate a San Francesco. Claudia Ugolini ha ricordato quanto i saionesi siano affezionati alla scultura. Silvia Bardi ha suggerito, con ironia, di aprire una galleria d’arte direttamente nei magazzini. A documentare la presenza di San Francesco e la lupa nel deposito c’è anche una fotografia di Omar Ottonelli: dietro la recinzione, in attesa del ritorno in piazza.

E il Cavallo di Aceves? Alcuni commenti lo collocavano nello stesso deposito, ma la sua posizione attuale non è verificata. Come avevamo già raccontato sull’Ortica nel giugno 2025, il Cavallo della Vera Croce di Gustavo Aceves era stato trasferito temporaneamente in Sicilia per un’esposizione. La mostra Equus Inter Lumina a Piazza Armerina è stata successivamente prorogata fino al 30 giugno 2026. Non abbiamo, invece, una conferma attendibile del rientro dell’opera ad Arezzo o della sua collocazione odierna. Sarebbe curioso spacciare per ritrovato un cavallo di cui non sappiamo dove siano gli zoccoli.

La storia va oltre una statua: riguarda le informazioni ai cittadini e la valorizzazione delle opere d’arte comunali. Intanto San Francesco ha ottenuto l’annuncio del ritorno, a distanza di oltre un anno dalla precedente rassicurazione. Per il miracolo completo manca un dettaglio: la data. Contro il lupo, il santo se l’è cavata. Contro il calendario dei lavori pubblici è un’altra faccenda.

L’annuncio del ritorno è stato anticipato da Arezzo TV il 19 novembre, prima dell’edizione serale del telegiornale. Eventuali dettagli su tempi e modalità saranno verificati dopo la trasmissione.