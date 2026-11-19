Arezzo perde negozi, le saracinesche si abbassano e adesso si apre pure il processo a chi cerca di risparmiare. A riaccendere il dibattito sul commercio di vicinato è l’avvocato Domenico Nucci, che in un video pubblicato su Facebook contesta apertamente le parole di Franco Marinoni, direttore generale di Confcommercio Firenze-Arezzo.

Tutto nasce da un intervento pubblicato il 18 novembre su La Nazione, nel quale Marinoni richiama la necessità di difendere le attività commerciali di prossimità, anche attraverso un cambiamento nelle abitudini dei consumatori.

Un ragionamento che Nucci non ha affatto digerito.

«Se io una cosa la pago meno su Amazon perché non dovrei farlo e perché mi dovrei sentire colpevole e responsabile dei negozi che chiudono?», domanda l’avvocato nel video.

E poi rincara la dose, invitando le associazioni di categoria a confrontarsi con le istituzioni sui costi degli affitti e sulle difficoltà economiche delle attività commerciali, anziché chiamare in causa chi acquista online.

«Che fate, date la colpa a me e ai cittadini se comprano su Amazon? Non funziona così, Marinoni».

Il problema è reale, ma di chi è il conto?

La questione non è certo inventata. Secondo i dati riportati dalla stampa locale, Arezzo ha perso 285 negozi di vicinato in tredici anni. Un impoverimento commerciale che riguarda la città e il suo tessuto sociale.

Va detto, per correttezza, che Marinoni nel suo intervento non attribuisce esclusivamente ai consumatori la responsabilità della crisi. Parla anche di fiscalità, politiche urbanistiche, accessibilità, costi e necessità di sostenere le imprese.

Il punto sul quale Nucci interviene è però un altro: fino a che punto si può chiedere a un cittadino di spendere di più per sostenere il commercio locale?

Su Facebook arriva il conto della spesa

Sotto il video i commenti non si fanno attendere. E qualcuno, più che una discussione filosofica sul futuro delle città, porta direttamente lo scontrino.

Riccardo Billi racconta di aver trovato una lampada per automobile della stessa marca a 90 euro in negozio e a 33,60 euro su Amazon. Un altro confronto riportato riguarda dischi e pastiglie per freni: 200 euro nel commercio tradizionale contro 97,50 online.

Sono prezzi riferiti da un utente, non verificati indipendentemente, ma la domanda che pongono è chiarissima: con stipendi e bilanci familiari sotto pressione, quanto può costare la fedeltà al negozio sotto casa?

Altri commentatori criticano le associazioni di categoria e chiedono maggiore attenzione alle difficoltà economiche dei consumatori.

Naturalmente c’è anche l’altro lato della medaglia. Una bottega sostiene affitti, personale, utenze e altri costi che non possono essere ignorati. Inoltre offre spesso servizi, assistenza e rapporti personali che una piattaforma digitale non garantisce nelle stesse forme.

La bottega è un patrimonio. Il cliente non è un bancomat.

Il punto, forse, è proprio questo.

Difendere i negozi di vicinato è sacrosanto. Pretendere che a salvarli siano soprattutto i cittadini, pagando volontariamente di più, è una proposta che merita qualche spiegazione supplementare.

Perché se la bottega chiude, il quartiere perde qualcosa. Ma se il cliente arriva alla fine del mese con il portafoglio vuoto, difficilmente potrà consolare il commerciante acquistando un prodotto al doppio del prezzo.

La sfida dovrebbe essere rendere i negozi competitivi e sostenibili, non trasformare ogni acquisto online in un esame di coscienza.

Altrimenti, dopo aver pagato bollette, affitto, mutuo e spesa, all’aretino resterà un’ultima incombenza: sentirsi anche in colpa perché ha cercato di risparmiare.

E quella, per fortuna, è ancora gratis.

Fonti: l’intervento di Marinoni su La Nazione; i dati sulle chiusure dei negozi.