Ad Arezzo la truffa del finto carabiniere si è aggiornata alla versione 2.0: adesso non basta più una telefonata, serve anche la videochiamata, la divisa, la scrivania, i calendari alle pareti e possibilmente qualcuno che controlli la scenografia. Mancava soltanto la sigla di Don Matteo e il pubblico da casa.

La vittima è un aretino di 77 anni che, secondo quanto ricostruito dal Corriere di Arezzo, nei giorni scorsi ha ricevuto una telefonata da un sedicente appartenente all’Arma.

Il copione è quello ormai collaudato: una rapina, un’automobile con la targa clonata, la necessità di verificare se i gioielli custoditi in casa corrispondano a quelli rubati. Una storia talmente improbabile che, ripetuta con sufficiente autorità, continua purtroppo a funzionare.

Stavolta, però, i truffatori hanno pensato in grande.

Sul cellulare dell’anziano compare un uomo in uniforme, seduto dietro una scrivania, con un ambiente alle spalle studiato per sembrare una caserma.

Praticamente una produzione cinematografica. Solo che invece del premio per la migliore interpretazione era previsto il ritiro dell’oro a domicilio.

Il falso militare spiega che arriverà un perito del tribunale incaricato di controllare i preziosi. Nel frattempo i complici tengono occupati sia il telefono fisso sia il cellulare, impedendo alla vittima di chiedere facilmente aiuto.

Il presunto perito si presenta puntualmente e si fa consegnare gioielli per un valore di circa 10mila euro.

A questo punto, però, arriva il colpo di scena che gli sceneggiatori della finta caserma non avevano previsto.

L’anziano stacca la spina del router e riesce a liberare la linea telefonica.

Finalmente può chiamare il 112. Quello vero.

I carabinieri intervengono, raccolgono le informazioni e avviano le ricerche. Grazie alla collaborazione con la Polizia stradale, il presunto responsabile del ritiro viene intercettato sull’autostrada all’altezza di Orte, mentre viaggia verso Napoli.

I gioielli vengono recuperati e restituiti al proprietario. L’uomo fermato viene arrestato.

Morale della favola: puoi costruirti una caserma sul telefonino, ma quando arrivano quelli veri la fiction finisce.

Resta un episodio serio, che dimostra quanto sofisticate e persuasive siano diventate le truffe agli anziani. La divisa sullo schermo non garantisce l’identità di chi chiama e nessuna verifica di polizia richiede di consegnare oro e gioielli a sconosciuti.

In caso di telefonate sospette, bisogna interrompere la conversazione e contattare autonomamente il 112, utilizzando una linea libera.

E soprattutto ricordare una cosa: se un carabiniere in videochiamata vi chiede di preparare tutti i gioielli per un controllo, non siete finiti in una puntata di Don Matteo. Siete probabilmente finiti nel mirino di un truffatore.

Per fortuna, questa volta, il finale lo hanno scritto i carabinieri veri e la Polizia stradale.