A Palazzo Cavallo pare abbiano finalmente scoperto il vero problema delle fontane di Arezzo.

Corre voce che stiano cercando un “ARCHITETTO FONTANIERE”.

Ma non si trova.

La figura è indispensabile: molte fontane cittadine sono vincolate e per metterci mano serve per forza un architetto. In più, gli architetti sono ritenuti più flessibili degli ingegneri che hanno gestito la partita finora.

Forse in Comune sperano che il vecchio adagio da cantiere – “L’architetto sa poco di tutto e l’ingegnere sa tutto di poco” – possa sbloccare l’impasse.

Secondo i soliti beninformati, prima di approvare il Piano delle assunzioni 2026/2028 dello scorso 8 ottobre, la Giunta avrebbe sondato il terreno con un test attitudinale.

Tra i quesiti spiccava questo dilemma degno di Re Salomone:

“Un bambino di 3-4 anni sfugge ai genitori in Piazza della Stazione, intrampola nel bordo della fontana del Porcinai e ci casca dentro senza che nessuno se ne accorga. È più pericoloso che nella vasca ci siano:

a) 50 cm d’acqua, dove rischia di affogare senza che nessuno lo veda;

b) 20 cm d’acqua, dove – anche sotto gli occhi dei genitori – batte una sonora capata sul fondo?

Il candidato scelga la risposta corretta e citi la norma di legge sull’altezza dell’acqua nelle fontane.”

Risultato?

Un buco nell’acqua.

In tutta Italia non s’è fatto avanti nessuno pronto a trasferirsi ad Arezzo per intestarsi la responsabilità civile e penale del patrimonio idrico locale.

D’altronde, chi avrebbe il fegato di gestire vasche – oggi rigorosamente a secco per tutela della pubblica incolumità – che sembrano la Fossa delle Marianne?

Pensiamo alle vertigini che regalano gli abissi dei Giardini Porcinai, pronti a inghiottire il passante distratto in un amen.

O a quelli del Foro Boario, dove basta intrampolare sul bordo per battere una capata sul fondo.

Senza dimenticare le fontane del Parco Ducci e del Parco Pertini (rigorosamente asciutte), con quei muretti invitanti da scalare giusto per precipitarci dentro.

Allargando lo sguardo fuori dal centro, lo scenario diventa da documentario estremo: il laghetto di Villa Severi, popolato da feroci tartarughe e privo di recinzioni, al cui confronto il Rio delle Amazzoni tra gli alligatori sembra una passeggiata di salute.

E che dire dei percorsi ad alto tasso di adrenalina?

Il sentiero da Via dell’Acropoli a La Pace, sul ciglio del torrente Bicchieraia; il parcheggio dell’Ipercoop a strapiombo sul Castro; l’altra sponda del parcheggio delle Caselle.

Vere sfide alla legge di gravità, tutte rigorosamente senza parapetti.

L’indagine di mercato è naufragata.

Nessun eroe ha voluto infilarsi gli stivali di gomma comunali e fregiarsi del titolo di “ARCHITETTO FONTANIERE” per affrontare a viso aperto il collega Soprintendente che, coda di cavallo ritta, ha spaurito perfino il Vicesindaco.

Resta però una curiosità: quanti centimetri d’acqua servono esattamente per trasformare una pozzanghera ornamentale in una fossa oceanica?

Ma soprattutto: esiste una norma che lo stabilisce, o ad Arezzo si va a occhio?