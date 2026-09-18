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Pier Luigi Rossi

Sonno e insonnia, due incontri online con Pier Luigi Rossi il 29 ottobre e 5 novembre

Dott. Pierluigi Rossi
By Dott. Pierluigi Rossi

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Sonno e insonnia, due incontri online con Pier Luigi Rossi il 29 ottobre e 5 novembre

Il sonno torna al centro di due incontri online in programma giovedì 29 ottobre e giovedì 5 novembre 2026, dalle 18 alle 19.30, con il professor Pier Luigi Rossi e la dottoressa Debora Cantarutti.

Il corso si svolge interamente online, in diretta, attraverso la piattaforma indicata da PhisioVit al momento dell’iscrizione. Non è previsto quindi un incontro in presenza.

Il percorso, promosso da PhisioVit, è un corso ECM in diretta dedicato alla fisiopatologia e alla clinica del sonno e dell’insonnia. Tra i temi annunciati figurano ritmi circadiani e luce, ciclo sonno-veglia, metabolismo, regolazione ormonale, microbiota, asse intestino-cervello, crononutrizione, attività fisica e stile di vita.

Rossi è già intervenuto più volte anche sulle pagine de L’Ortica sui meccanismi biologici che regolano il sonno, sul ruolo della luce e dei ritmi circadiani e sui rapporti tra alimentazione, intestino e riposo. L’elemento nuovo, questa volta, è quindi l’appuntamento formativo, articolato nelle due date di fine ottobre e inizio novembre.

Il 29 ottobre l’incontro sarà dedicato ai meccanismi che regolano il sonno, al rapporto tra luce e ritmi biologici e ai comportamenti che possono favorire un riposo regolare.

Il 5 novembre il focus si sposterà invece su alimentazione, crononutrizione e sincronizzazione dei ritmi biologici.

Secondo le informazioni diffuse dal provider, il corso assegna 4,5 crediti ECM. La quota di listino è di 59 euro, con quota early booking di 49 euro entro il 18 ottobre e tariffa PhisioVIP Card di 39 euro.

Le modalità di iscrizione e il programma completo sono disponibili attraverso i canali ufficiali di PhisioVit.

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Dott. Pierluigi Rossi
Laureato in Medicina Chirurgia è Specialista in Scienza della Alimentazione, Specialista in Igiene e Medicina Preventiva. E’ stato Primario presso la ASL di Arezzo, Servizio Sanitario della Toscana, per 22 anni, Direttore della U.O. Direzione Sanitaria della stessa ASL, dove ha creato e diretto Ambulatorio di Nutrizione Clinica. Docente dal 1995 al 2009 di Scienza della Alimentazione presso la Università degli Studi di Siena. Docente (a.c.) presso la Università degli Studi di Bologna. E’ autore di un considerevole numero di ricerche scientifiche pubblicate in riviste italiane ed internazionali. Autore di libri. Ha fondato la Scuola di Alimentazione Consapevole, dirige e insegna in Master e Corsi di Nutrizione Clinica a medici, biologi, farmacisti e personale sanitario in molte città italiane e all’estero. Ha elaborato il Metodo Molecolare (Dieta Molecolare) che supera il calcolo giornaliero delle Calorie, considerato un artefatto scientifico perché il corpo umano utilizza per il suo lavoro metabolico solo energia chimica (ATP) e non certo il calore.

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