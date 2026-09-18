Il sonno torna al centro di due incontri online in programma giovedì 29 ottobre e giovedì 5 novembre 2026, dalle 18 alle 19.30, con il professor Pier Luigi Rossi e la dottoressa Debora Cantarutti.

Il corso si svolge interamente online, in diretta, attraverso la piattaforma indicata da PhisioVit al momento dell’iscrizione. Non è previsto quindi un incontro in presenza.

Il percorso, promosso da PhisioVit, è un corso ECM in diretta dedicato alla fisiopatologia e alla clinica del sonno e dell’insonnia. Tra i temi annunciati figurano ritmi circadiani e luce, ciclo sonno-veglia, metabolismo, regolazione ormonale, microbiota, asse intestino-cervello, crononutrizione, attività fisica e stile di vita.

Rossi è già intervenuto più volte anche sulle pagine de L’Ortica sui meccanismi biologici che regolano il sonno, sul ruolo della luce e dei ritmi circadiani e sui rapporti tra alimentazione, intestino e riposo. L’elemento nuovo, questa volta, è quindi l’appuntamento formativo, articolato nelle due date di fine ottobre e inizio novembre.

Il 29 ottobre l’incontro sarà dedicato ai meccanismi che regolano il sonno, al rapporto tra luce e ritmi biologici e ai comportamenti che possono favorire un riposo regolare.

Il 5 novembre il focus si sposterà invece su alimentazione, crononutrizione e sincronizzazione dei ritmi biologici.

Secondo le informazioni diffuse dal provider, il corso assegna 4,5 crediti ECM. La quota di listino è di 59 euro, con quota early booking di 49 euro entro il 18 ottobre e tariffa PhisioVIP Card di 39 euro.

Le modalità di iscrizione e il programma completo sono disponibili attraverso i canali ufficiali di PhisioVit.