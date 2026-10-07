Bastioni, cittadino racconta: “seguito e minacciato mentre andavo al lavoro”. E il 112 diventa parte della storia

Una segnalazione pubblicata nelle ultime ore sui social riporta l’attenzione sulla zona dei Bastioni di Santo Spirito e della stazione di Arezzo. Un cittadino racconta di essere stato seguito e minacciato da un uomo mentre, intorno alle 7.30 del mattino, stava andando al lavoro.

Secondo il suo racconto, l’uomo si sarebbe infuriato prima perché non aveva ricevuto un “buongiorno” e poi perché non gli sarebbero stati dati soldi. Il cittadino riferisce di aver chiamato il 112 mentre cercava di allontanarsi e di essersi diretto verso la stazione per evitare che la situazione degenerasse.

Nel post viene fornita anche una descrizione del soggetto: molto alto, pantaloni bianchi, giubbotto grigio con cappuccio e barba brizzolata. Non riportiamo invece come fatto accertato le definizioni utilizzate dall’autore del post sulle condizioni dell’uomo, perché una testimonianza social resta una testimonianza social e non una diagnosi fatta sul marciapiede.

A far discutere, però, non è soltanto l’episodio. Il cittadino critica anche la gestione della telefonata al numero unico di emergenza, raccontando di aver dovuto rispondere a numerose domande mentre l’uomo continuava a seguirlo e minacciarlo. Domande su identità, posizione, descrizione del soggetto e dinamica dell’accaduto che fanno parte della procedura di raccolta delle informazioni, ma che, quando uno sta accelerando il passo per non farsi raggiungere, possono sembrare lunghe quanto una riunione di condominio con ordine del giorno “varie ed eventuali”.

Il racconto prosegue con l’arrivo alla stazione, dove il cittadino riferisce di aver visto cinque agenti. Da qui nasce la domanda che ha acceso buona parte della discussione: com’è possibile sentirsi in pericolo a poche decine di metri da un luogo così presidiato?

Nei commenti il dibattito prende rapidamente la solita strada tutta italiana: sicurezza, degrado, destra, sinistra, leggi troppo deboli, pattuglie, allontanamenti e perfino suggerimenti di autodifesa. Nel giro di pochi minuti Facebook riesce quindi nell’impresa di trasformare un episodio da verificare in una commissione parlamentare permanente, senza stenografi ma con parecchi esperti volontari.

Al netto delle opinioni, resta però una segnalazione precisa su una zona della città già spesso al centro di discussioni legate a sicurezza e decoro. Resta anche la percezione, espressa dal cittadino, di non aver ricevuto una risposta abbastanza rapida rispetto a una situazione che lui considerava di pericolo immediato.

L’Ortica raccoglie dai social segnalazioni, testimonianze e discussioni che raccontano Arezzo e la sua provincia attraverso la voce dei cittadini. Le riportiamo perché spesso, tra uno sfogo, una polemica e qualche inevitabile esagerazione da tastiera, raccontano comunque pezzi reali della città.

Quando possibile verifichiamo i fatti segnalati, distinguendo le testimonianze dalle informazioni accertate. Non distribuiamo patenti di ragione o di torto: per quelle, sui social, c’è già una produzione industriale.

Questo articolo usa l’ironia per commentare una testimonianza relativa a fatti segnalati sui social e non ancora accertati integralmente.