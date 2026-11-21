Da lunedì 23 novembre ad Arezzo si apre una nuova stagione di lavori stradali, divieti di sosta e sensi unici alternati. Le modifiche interesseranno varie zone della città e, in alcuni casi, proseguiranno fino alla fine di gennaio 2027. Per gli automobilisti si annuncia un corso accelerato di pazienza; per i pedoni, qualche deviazione da mettere in conto.

Dal 23 novembre a fine gennaio: sei strade interessate

Dalle 8:30 alle 17:30, in via del Gavardello, via del Mulinaccio, via del Maspino, via del Fosso, via del Tramarino e via Setteponti, in corrispondenza di un cantiere mobile lungo al massimo 50 metri, sono previsti il divieto di sosta con rimozione su entrambi i lati, il restringimento della carreggiata e il senso unico alternato, regolato da semaforo o da movieri in caso di traffico intenso. Vietato anche il passaggio pedonale sui tratti di marciapiede adiacenti ai lavori.

Centro: chiusure fino a martedì 24 novembre

Fino a martedì 24, dalle 8:30 alle 18:00, stop al transito in via Niccolò Aretino, fra corso Italia e via della Società Operaia, e in via Spinello, fra via Guido Monaco e corso Italia. Restano esclusi dal divieto il traffico locale e i possessori di permesso per la Ztl B.

Via Romana: marciapiede interdetto fino al 27 novembre

Fino a venerdì 27 novembre, dalle 8:00 alle 17:00, i pedoni non potranno utilizzare il marciapiede fra i civici 105 e 103/A.

Viale Dante: limitazioni fino al 4 dicembre

Ventiquattr’ore su ventiquattro, fino a venerdì 4 dicembre, fra via Mogadiscio e via Giusti sono previsti divieto di sosta con rimozione su entrambi i lati, restringimento della carreggiata e limite di velocità a 30 km/h. Interdetti ai pedoni anche i marciapiedi adiacenti.

Giovi: divieto di sosta fino al 7 dicembre

Fino a lunedì 7 dicembre, senza interruzioni di orario, divieto di sosta con rimozione per 15 metri a partire dal civico 142.

Via Vittorio Alfieri: modifiche fino al 18 dicembre

Da sabato 21 novembre a venerdì 18 dicembre, dalle 8:00 alle 17:00, senso unico alternato con semaforo o movieri nei 25 metri che precedono la rotatoria all’incrocio con via Caduti di Cefalonia e Corfù. Vietato il transito sulla pista ciclabile e sul marciapiede adiacente. Una porzione dell’area verde vicina sarà occupata dal cantiere 24 ore su 24.

Via Salvadori: lavori dal 25 al 27 novembre

Da mercoledì 25 a venerdì 27 novembre, dalle 8:30 alle 17:30, senso unico alternato regolato da semaforo o movieri e divieto di sosta con rimozione su entrambi i lati per 20 metri a partire dal civico 97/D.

Insomma, per qualche settimana ad Arezzo la strada più breve rischia di essere quella che non si può percorrere. Meglio controllare i cartelli prima di partire: quelli, almeno, non dovrebbero essere a senso unico.