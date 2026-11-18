Il maltempo ha provocato la caduta di un grosso albero lungo la Strada Regionale 69, in località Pratantico, nel comune di Arezzo.
Intorno alle ore 12 sono intervenuti i Vigili del Fuoco del Comando di Arezzo. La pianta, finita sulla sede stradale, aveva completamente ostruito la carreggiata, impedendo il transito dei veicoli.
Per liberare la strada è stato necessario l’impiego di un’autogru, utilizzata a supporto della squadra impegnata nelle operazioni di taglio e rimozione dell’albero.
L’intervento ha consentito di liberare la carreggiata e ripristinare le normali condizioni di viabilità.