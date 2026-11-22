Dal 2012 al 2025 il commercio al dettaglio nel centro storico cala del 28,7%. Crescono ristoranti e affitti brevi: ma quanti aretini continuano ad abitare dentro le mura?

Ad Arezzo il centro storico rischia di diventare un posto meraviglioso: pieno di luci, tavolini, eventi e visitatori. Mancano soltanto alcune cose di secondaria importanza, come i negozi di tutti i giorni. E possibilmente, prima o poi, ci piacerebbe sapere come se la passano quelli che ci abitano.

I numeri non sono una fantasia dell’Ortica. Secondo l’Osservatorio «Città e demografia d’impresa» di Confcommercio, i negozi al dettaglio nel centro storico di Arezzo sono passati da 698 nel 2012 a 497 nel 2025. Duecentouno in meno: -28,7%. Per essere precisi, è la riduzione netta del numero di esercizi censiti, non la prova che oggi esistano 201 fondi vuoti. Alcuni locali possono aver cambiato attività. Ed è proprio lì che comincia la storia.

Un lettore ci ha inviato una riflessione su Olbia, descritta come una città che d’estate lavora per i visitatori e d’inverno fatica a riconoscersi. Il paragone fa riflettere, ma non basta una fotografia di una strada vuota a dimostrare lo spopolamento di una città. Per questo siamo andati a cercare i dati di Arezzo.

La città cambia menù, e non è soltanto una battuta.

Un’altra indagine FIPE-Confcommercio e Centro Studi Tagliacarne racconta che nel capoluogo aretino, fra il 2015 e il 2025, i ristoranti sono cresciuti del 18%, mentre i bar tradizionali sono diminuiti del 24%. Dati riferiti alla città, non esclusivamente alle vie dentro le mura. Non significa che aprire un ristorante sia una colpa: significa che le abitudini, i consumi e l’economia urbana stanno cambiando. La ferramenta non fa le fotografie bene come un tagliere di salumi, ma quando ti si rompe un rubinetto può risultare più interessante.

E poi ci sono gli affitti brevi. I dati della banca dati del Ministero del Turismo, aggiornati a gennaio 2026 e riportati dalla stampa locale, indicano 591 alloggi privati destinati alle locazioni brevi nel comune di Arezzo. Attenzione: il numero riguarda tutto il territorio comunale. Non sappiamo ancora quanti siano nel centro storico né quanti appartamenti siano stati sottratti alla residenza stabile. Spacciare 591 per il numero delle case dentro le mura sarebbe fare propaganda, non informazione.

Quanti aretini restano a casa propria?

Il Piano comunale di Protezione civile indica 6.833 residenti nella città entro le mura al 29 dicembre 2022. È una fotografia utile, ma da sola non dice se gli abitanti siano diminuiti, aumentati o rimasti stabili nel tempo. Serve una serie storica omogenea, con lo stesso perimetro e gli stessi criteri.

Qui nasce la domanda che vorremmo porre senza aspettare che qualcuno organizzi l’ennesima conferenza stampa con sfondo natalizio: quanti residenti vivevano dentro le mura dieci anni fa, quanti ci vivono oggi e che rapporto c’è fra case abitate stabilmente, alloggi turistici e servizi di quartiere?

Perché i turisti sono benvenuti. Portano lavoro, movimento e opportunità. E gli imprenditori che investono non sono il nemico. Ma un centro storico non può vivere soltanto di persone che arrivano il venerdì, fanno un selfie in piazza Grande e ripartono la domenica. Il lunedì servono anche residenti, botteghe, servizi, un posto dove comprare una lampadina senza prenotare un’esperienza immersiva.

La domanda non è «troppi turisti?» ma «per chi stiamo costruendo la città?»

Non possiamo sostenere, sulla base dei numeri disponibili, che il turismo abbia provocato lo spopolamento del centro di Arezzo. Possiamo però documentare la contrazione dei negozi tradizionali, il mutamento delle attività economiche e la presenza consistente di locazioni brevi nel comune. Sarebbe già sufficiente per discutere pubblicamente del modello di città.

Altrimenti un giorno, fra mercatini e illuminazioni, potremmo ritrovarci davanti a una novità assoluta: «Visita guidata all’ultimo aretino residente, con degustazione e foto ricordo». Biglietto ridotto per chi sa ancora dove si trovava la vecchia ferramenta.

Le cifre non dicono ancora come finirà la storia. Dicono però che è ora di cominciare a farsela raccontare, prima che rimanga soltanto il dépliant.

*Fonti dei dati: Osservatorio Confcommercio «Città e demografia d’impresa» (2012–2025); FIPE-Confcommercio/Centro Studi Tagliacarne (2015–2025); Piano comunale di Protezione civile di Arezzo (popolazione al 29 dicembre 2022); banca dati Ministero del Turismo, gennaio 2026, come riportata da La Nazione.*