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Piazza Grande ad Arezzo quasi priva di decorazioni natalizie
Piazza Grande in una stagione natalizia precedente alla Città del Natale.

Arezzo, quando il Natale era soltanto Natale: dalle vecchie luminarie alla Città del Natale

Gino Perticai
By Gino Perticai

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Gino Perticai

Arezzo, quando il Natale era soltanto Natale: dalle vecchie luminarie alla Città del Natale

C’era un Natale ad Arezzo prima della Città del Natale. Non mancavano le luminarie, gli alberi nelle piazze, le vetrine addobbate e le passeggiate in centro. Mancava, semmai, la grande macchina organizzativa che oggi richiama visitatori da fuori città e trasforma per settimane il centro storico in una destinazione turistica.

Queste fotografie d’archivio raccontano l’Arezzo natalizia dei primi anni Duemila e accompagnano il lettore fino al 2015, l’anno della prima edizione di quello che allora veniva presentato anche come Natale in Piazza. Non è una gara per stabilire se fosse meglio ieri o oggi: basta guardare le immagini per capire quante cose siano cambiate.

In alcuni scatti Piazza Grande appare quasi nuda, lontanissima dalle casette, dalle luci e dall’affollamento attuale. Altrove ci sono vie illuminate, alberi nelle piazze, piccoli mercatini e negozi che provavano a costruire un’atmosfera natalizia con mezzi ben diversi da quelli di oggi. Ci sono anche le immagini di Otto Fioroni, testimone di una stagione in cui il vuoto degli addobbi poteva diventare una provocazione pubblica. Le fotografie documentano suoi interventi in piazza, ma non consentono di identificare con certezza ogni singolo episodio della protesta dell’alberello.

Il Natale di allora aveva limiti evidenti: addobbi discontinui, zone rimaste nell’ombra, iniziative meno coordinate. Ma aveva anche un’altra dimensione, più legata alle abitudini quotidiane degli aretini e meno costruita intorno all’arrivo dei turisti.

Oggi la Città del Natale è una manifestazione riconoscibile, capace di dare visibilità ad Arezzo e di portare opportunità alle attività economiche. Insieme ai benefici arrivano le questioni che conosciamo: parcheggi, traffico, folla, prezzi, organizzazione degli spazi e rapporto tra città vissuta e città-vetrina. Liquidare tutto come una perdita sarebbe ingeneroso; fingere che non esistano controindicazioni sarebbe altrettanto comodo.

Le ultime fotografie riportano al 2015: i preparativi, i primi mercatini, l’albero, le attrazioni e l’inaugurazione. Nell’ultima immagine compare Marcello Comanducci, allora assessore e oggi sindaco di Arezzo, durante l’avvio della prima edizione. È il passaggio ideale fra due epoche: dal Natale fatto di tante iniziative sparse a un appuntamento che avrebbe progressivamente cambiato il volto del centro storico.

Le immagini non chiedono nostalgia a comando e neppure applausi obbligatori. Raccontano una città che cambia. Per giudicare se sia cambiata sempre in meglio, ognuno può partire dai propri ricordi e poi guardare le fotografie.

Fotografie d’archivio di L’Ortica. 

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Gino Perticai
Dal 1973 nel mondo della comunicazione, una breve esperienza Milanese con A.P.C. agenzia di Marketing, con l’avvento delle prime radio in Fm inizia una serie di esperienze nelle radio locali: Radio Torre Petrarca, Radio OK, Golden Radio, Radio Life,  fino al 1998 momento in cui l’innata curiosità e la voglia di sperimentare novità lo portano a maturare il primo interesse sul world wide web. E' da lì che nel 2000 nasce l’idea delle prime testate regionali on line. Fonda Arezzo Notizie e la dirige fino al Giugno 2016. l'Ortica è la sua nuova scommessa.

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