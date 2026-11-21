L’ACF Arezzo esce dallo stadio “Fratelli Paschieri” di Cuneo con un pesante 5-1 contro la neopromossa Moncalieri. Le amaranto costruiscono occasioni, soprattutto nel primo tempo, ma davanti alla porta non trovano la strada giusta. Le padrone di casa, invece, il navigatore ce l’hanno impostato direttamente sulla rete: tripletta di Vischi, gol di Mariani e Zanni. Per l’Arezzo segna Barsali, quando ormai il risultato è scritto e pure sottolineato.

La squadra di Andrea Benedetti cercava continuità dopo la buona prova contro il Cesena e punti da mettere in valigia prima delle due settimane di pausa. Torna invece in Toscana con cinque reti sul groppone e parecchio da sistemare.

La partenza è vivace. Il Moncalieri impegna Belloli già nei primi minuti, ma all’11’ l’Arezzo ha una clamorosa serie di opportunità: ci provano Mancuso, Lorieri, Poli e Penzo, tra respinte e un salvataggio sulla linea. Al 26’ Milone nega il gol a Lorieri e al 29’ blocca il tentativo di Razzolini. La vecchia regola del calcio, quella che non concede rimborsi per le occasioni sprecate, presenta il conto al 30’: Mariani mette un pallone in mezzo e Vischi lo deposita in rete. All’intervallo è 1-0.

La ripresa peggiora subito le cose. Al 49’ Mariani serve Vischi, che firma il raddoppio al volo. Un minuto dopo Bertora riceve il secondo giallo e lascia l’Arezzo in dieci. Nonostante l’inferiorità numerica, Penzo e Razzolini provano a riaprire la partita, ma Milone non concede sconti. Belloli, dall’altra parte, evita un passivo ancora più largo in alcune occasioni.

All’80’ Vischi completa la tripletta su un altro pallone servito da Mariani. All’89’ l’ex di giornata, già protagonista con tre assist, trova anche il gol personale. Nel recupero Zanni firma il 5-0 e Barsali, al 90’+3, realizza la rete della bandiera per il definitivo 5-1.

Il dato più amaro non è soltanto il punteggio: l’Arezzo ha avuto le sue occasioni, ma non le ha trasformate. Il Moncalieri ha punito gli errori e approfittato della superiorità numerica. Adesso arrivano due settimane senza partite: più che una pausa, per le amaranto servirà un tagliando completo. Perché cinque gol sono decisamente troppi anche per chi sostiene che nel calcio femminile non manchino le emozioni.

Il tabellino

Moncalieri: Milone, Tamburini (Mellano 70’), Betti, Battaglioli (Ventura 60’), Gueli Vetri (Girotto 70’), Montemezzo, Repetti (Costamagna 60’), Vischi (Bertola 81’), Mariani, Zanni, Devoto. A disposizione: Petaloti, Aimetti, Petroz, Boldrini. Allenatore: Franco Semioli.

ACF Arezzo: Belloli, Tuteri, Davico, Mancuso, Penzo (Placidi 76’), Poli (Milani 56’), Bertora, Lorieri, Nasoni E. (Balducci 60’), Martino (Tulimieri 56’), Razzolini (Barsali 76’). A disposizione: Anagni, Brayda, Torres, Moretti. Allenatore: Andrea Benedetti.

Reti: Vischi 30’, 49’, 80’; Mariani 89’; Zanni 90’+2; Barsali 90’+3.

Ammonite: Tamburini 10’, Bertora 43’. Espulsa: Bertora 50’ (doppia ammonizione). Angoli: 10-5.

*Fonte per risultato, formazioni e cronaca: Ufficio stampa ACF Arezzo.*