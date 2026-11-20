Migliaia di persone, secondo gli organizzatori, hanno partecipato questa mattina ad Arezzo allo sciopero generale e alla manifestazione promossa dalla Cgil. Lavoratori, pensionati e studenti hanno attraversato le strade cittadine in un corteo concluso in piazza della Libertà. Al centro della protesta il lavoro, il caro vita, la difesa dei servizi pubblici e la pace.

«Lo sciopero è riuscito e quella di stamani ad Arezzo è stata una delle maggiori manifestazioni degli ultimi anni», afferma Alessandro Tracchi, segretario provinciale della Cgil, sottolineando in particolare la presenza dei giovani e la loro attenzione ai temi del disarmo, della democrazia e della Palestina.

Una piazza che, almeno secondo il sindacato, ha mandato un messaggio piuttosto chiaro al governo. Resta da capire se arriverà fino a Roma o se finirà nel solito ufficio dove si archiviano le proteste insieme alle promesse elettorali.

Tracchi punta il dito contro l’aumento del costo della vita, aggravato dai prezzi dell’energia, e contro le scelte economiche dell’esecutivo. Nel mirino della Cgil soprattutto l’incremento delle spese militari, mentre sanità, istruzione, politiche sociali, sostegno all’abitare e previdenza continuano, secondo il sindacato, a ricevere risorse insufficienti.

Centrale anche la questione salariale. La Cgil chiede rinnovi contrattuali pubblici e privati capaci di recuperare il potere d’acquisto perduto, interventi fiscali a sostegno dei redditi e una piena rivalutazione delle pensioni.

Non manca il tema della sicurezza sul lavoro. Per il sindacato occorrono misure concrete per difendere l’occupazione e contrastare gli incidenti mortali, insieme a politiche che offrano ai giovani maggiori garanzie sul diritto allo studio e contro la precarietà.

Insomma, dalla piazza aretina arrivano richieste che non sembrano particolarmente stravaganti: salari che permettano di arrivare alla fine del mese, pensioni dignitose, ospedali funzionanti e posti di lavoro dai quali tornare a casa vivi.

Nel frattempo, mentre la politica discute di percentuali, compatibilità e miliardi da destinare alle varie priorità, la gente continua a fare i conti con gli euro rimasti nel portafoglio.

E quelli, purtroppo, non aumentano con i comunicati stampa.