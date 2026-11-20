Ad Arezzo, oggi venerdì 20 novembre, lo sciopero generale della Cgil ha portato lavoratori e studenti in corteo per le strade cittadine. La protesta riguardava salari, costo della vita, servizi pubblici e diritti. Ma su Facebook il vero scandalo era un altro: lo sciopero capitava di venerdì. Una coincidenza così sospetta da meritare, secondo alcuni commentatori, l’intervento immediato del calendario gregoriano.

Tutto nasce da una domanda innocente pubblicata nel gruppo «Sei di Arezzo se…»: «Si può sapere cosa sta succedendo ad Arezzo che hanno chiuso quasi tutte le strade?». Bastava rispondere «c’è una manifestazione». Invece si è aperto un consiglio comunale parallelo, senza ordine del giorno, senza microfoni e soprattutto senza il fastidio di ascoltare gli altri.

Il Comune aveva annunciato interruzioni temporanee della circolazione tra le 9 e le 12, necessarie al passaggio del corteo. Sui social, però, la chiusura delle strade è diventata l’inizio di una guerra civile combattuta a colpi di tastiera.

Il venerdì è la prova del complotto

«Sempre di venerdì! Come mai??», domanda un commentatore. Un altro sintetizza: «Weekend lungo». E c’è chi aggiunge che gli scioperanti sarebbero «vagabondi» desiderosi di fare il ponte.

La soluzione, evidentemente, sarebbe istituire lo sciopero obbligatorio del martedì, possibilmente tra una riunione e l’altra e senza disturbare il traffico. Meglio ancora la domenica alle sei del mattino, quando non si vede nessuno e la protesta non rischia di farsi notare. Purché, naturalmente, non interferisca con la colazione.

Qualcuno nei commenti ricorda una circostanza meno divertente: chi sciopera rinuncia alla retribuzione delle ore non lavorate e ci sono persone che lavorano anche il sabato e la domenica. Ma la teoria del weekend lungo è più comoda: non richiede di cambiare idea, soltanto di controllare il giorno della settimana.

Il lavoratore ideale? Quello che non protesta

La discussione prosegue con accuse di fannullonismo e inviti a mettersi in proprio. Un commento suggerisce ai dipendenti scontenti di «prendere partita Iva e andare a lavorare in proprio». Così il problema dei salari si risolverebbe trasformando tutti in imprenditori: nessun dipendente, nessuna vertenza, e magari anche nessun cliente.

Altri difendono lo sciopero e contestano la facilità con cui vengono etichettati come scansafatiche studenti e lavoratori in piazza. Si può discutere sull’utilità di una mobilitazione, sulle scelte dei sindacati e sulle conseguenze per chi deve attraversare la città. È un po’ più difficile sostenere un dibattito quando il primo argomento è «andate a lavorare» e il secondo è una fila di faccine che ridono.

La bandiera palestinese manda in tilt il dibattito

Nel corteo compaiono anche bandiere palestinesi. Sotto al post alcuni si chiedono cosa c’entrino, altri ricordano che alla mobilitazione sindacale si è affiancata quella dei giovani contro la guerra e il riarmo. Il tema accende un’altra raffica di commenti, fino a far scomparire del tutto la domanda iniziale: quali strade sono chiuse?

Nel frattempo gli insulti passano liberamente da una parte all’altra. Chi contesta gli scioperanti viene definito ignorante, chi li sostiene viene bollato come estremista. Si parte dal traffico di Arezzo e si arriva ai destini del pianeta, senza nemmeno pagare il parcheggio.

Il problema vero resta fuori dalla tastiera

Fra le risposte spunta anche un intervento che invita a parlare del potere d’acquisto, dei salari, della sanità e dei diritti invece che del giorno scelto per scioperare. E compare una testimonianza concreta: una persona racconta che, per le difficoltà della giornata, la badante non è riuscita a raggiungere sua madre. Un disagio reale, che merita ascolto, non una risata.

La questione è proprio questa: una manifestazione può creare problemi, uno sciopero può essere criticato e la sua efficacia può essere discussa. Ma tra discutere e insultare c’è una differenza. Su Facebook, evidentemente, la segnaletica è ancora da installare.

Conclusione provvisoria: ad Arezzo si può scioperare, purché non sia venerdì, non si blocchino le strade, non si portino bandiere, non si creino disagi e soprattutto non si manifesti. In pratica, la protesta perfetta è quella che nessuno vede. Così siamo tutti d’accordo, almeno finché qualcuno non chiude via Guido Monaco.

Questo articolo usa l’ironia per commentare fatti reali e reazioni pubblicate sui social. Le citazioni brevi sono tratte dalla discussione; le battute e le proposte paradossali sono satira della redazione.

Foto: AVS da facebook