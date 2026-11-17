- 8Mario Agnelli prende di mira una Salis, ma nel post finisce per mescolarne due. Nello screenshot inviato alla redazione, dalla pagina «Mario Agnelli Sindaco» si legge: «Dal carcere al Parlamento Europeo il passo è stato breve. Il percorso di riabilitazione di Silvia».
Il sindaco di Castiglion Fiorentino scrive dunque Silvia, mentre il riferimento al Parlamento europeo rimanda a Ilaria Salis. Silvia Salis è la sindaca di Genova; Ilaria Salis è eurodeputata. Stesso cognome, persone e incarichi diversi. Prima di distribuire pagelle sulla riabilitazione altrui, un ripassino all’anagrafe politica non guasterebbe.
La frecciata social si trasforma così in un piccolo cortocircuito: il tono è categorico, il nome parecchio meno. Nella politica che corre verso la pancia degli elettori, evidentemente il controllo dei nomi resta alla fermata precedente.
Il punto documentabile è questo: nel testo riprodotto nello screenshot, Silvia viene associata al Parlamento europeo e a un percorso dal carcere. Non c’è invece ragione di trasferire sulla sindaca di Genova vicende riferite a un’altra persona. Né le ulteriori accuse contenute nella grafica allegata al post diventano fatti accertati per il solo fatto di essere stampate sopra una fotografia.
Va precisato che la schermata ricevuta non consente di stabilire la data del post o se il testo sia stato successivamente corretto. La confusione qui commentata è quella visibile nell’immagine segnalata alla redazione.
Per il resto, la spiegazione satirica è già pronta: Ilaria e Silvia finiscono entrambe per “a”. Per l’indignazione a colpo sicuro, a quanto pare, basta e avanza. O cittini, prima di premere “pubblica” provate con “rileggi”.
Questo articolo usa l’ironia per commentare fatti reali.