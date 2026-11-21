A Ponte Singerna, nel comune di Caprese Michelangelo, giovedì 19 novembre un sessantenne ha rischiato di perdere i propri gioielli dopo una telefonata di un sedicente comandante dei carabinieri. Poi ha chiamato il 112, quello vero, e il falso perito arrivato a casa sua ha improvvisamente scoperto una grande passione per la corsa campestre.

La sceneggiatura era impegnativa. Secondo quanto ricostruito dal Corriere di Arezzo, il finto comandante della Compagnia di Siena avrebbe spiegato al residente che la targa della sua Audi era stata clonata e montata su una Fiat Panda usata per una rapina in banca. Da qui una presunta indagine e perfino una denuncia per ricettazione. Un intreccio che neanche una fiction poliziesca, con la differenza che qui il protagonista non aveva chiesto di partecipare.

Dopo circa un’ora e mezzo fra telefono fisso e cellulare, la storia arriva al suo vero obiettivo: l’oro di casa. Per dimostrare la provenienza lecita dei preziosi, il residente avrebbe dovuto disporli su una federa bianca accanto a un foglio con numeri spacciati per riferimenti giudiziari. Evidentemente, secondo il nuovo codice di procedura inventato dai truffatori, per una rapina con targa clonata la prova decisiva è la collanina della nonna.

A quel punto arriva a domicilio il presunto perito. Non mostra né tesserino né mandato, ma riesce a entrare nell’abitazione e a fotografare i gioielli preparati in camera, mentre il complice continua a impartire istruzioni al telefono. Poi chiede anche la carta d’identità.

Ed è qui che la truffa prende una piega imprevista. Il padrone di casa dice che il documento è in auto, accompagna il visitatore fuori e, con il cordless ancora in tasca, chiama il 112. Il falso esperto capisce che la perizia sta per diventare un’altra cosa e scappa attraverso i campi, verso la macchina lasciata a quasi un chilometro di distanza.

Sul posto arrivano i carabinieri di Caprese Michelangelo, quelli autentici, che raccolgono la denuncia e avviano gli accertamenti. Le telecamere private del residente avrebbero registrato i movimenti del sospettato.

Rimane una nota meno comica: secondo la ricostruzione giornalistica, le telecamere pubbliche agli accessi del territorio risulterebbero non funzionanti. Un particolare da verificare con chi ne è responsabile. Quando serve ricostruire la fuga di un sospettato, sarebbe piuttosto utile che la videosorveglianza facesse anche la sorveglianza.

Il sessantenne ha avuto la prontezza di chiamare i carabinieri veri. E questa è la notizia migliore: alle richieste telefoniche di consegnare denaro o preziosi per fantomatiche indagini non si dà seguito. Si interrompe la chiamata e si contattano le forze dell’ordine attraverso i canali ufficiali.