Ad Arezzo c’è un ottico che vorrebbe vederci chiaro. E stavolta non si tratta di cambiare gli occhiali, ma di capire chi abbia sistemato una serie di cavi sulla facciata del suo negozio e, soprattutto, se il lavoro sia stato eseguito in sicurezza.

A sollevare il caso è Gianluca Gallorini, titolare di Ottica Effe 5, che ha pubblicato su Facebook alcune fotografie accompagnate da una protesta senza troppi giri di parole.

«Ma cosa avete combinato??? Questa è l’entrata del mio negozio. Che qualcuno responsabile di questo schifo venga subito a toglierlo».

E poi la domanda che merita una risposta: «Ma poi è messo in sicurezza… Capito Enel!!!».

Le fotografie parlano, i responsabili ancora no

Le immagini mostrano cavi e collegamenti sulla facciata dell’attività commerciale, con alcune parti avvolte da materiale apparentemente isolante.

Il risultato estetico non sembra particolarmente apprezzato dal commerciante. Sulla sicurezza, però, occorre essere precisi: dalle sole fotografie non possiamo stabilire se l’installazione sia pericolosa, se i collegamenti siano sotto tensione e nemmeno chi abbia materialmente effettuato il lavoro.

Ed è proprio questo che vorremmo sapere.

Su Facebook parte il festival del commento

La denuncia ha raccolto numerose reazioni, tra indignazione e battute che ad Arezzo, quando c’è da commentare un lavoro discutibile, non mancano mai.

Massimo sintetizza: «Devo dire un lavoro coi fiocchi ….. vergogna».

Rossella propone addirittura un riconoscimento: «premio elettricista 2026».

Andrea sceglie la sintesi estrema: «un accrocco».

Ma il capolavoro arriva da Francesco, che scrive: «Non lo staccare che si ferma il Tagadà».

E Gallorini, evidentemente divertito, risponde con una risata.

C’è poi chi tira in ballo il Natale. Maurizio Innocenti fa riferimento alle luminarie e ironizza sui tanti collegamenti comparsi in città. Paolo si domanda se l’installazione possa servire proprio alle luci natalizie.

Un’ipotesi avanzata nei commenti, non una circostanza accertata.

Marco, invece, solleva una questione più generale: le autorizzazioni richieste ai privati per eseguire interventi sugli impianti, rispetto a lavori di cui i cittadini non conoscono modalità e responsabilità.

Insomma, la discussione è vivace. Peccato che nessuno dei commenti possa sostituire una spiegazione tecnica.

L’Ortica ha chiesto chiarimenti. Per ora, silenzio

Martedì 17 novembre la nostra redazione ha inviato una richiesta formale a E-Distribuzione, allegando le fotografie e chiedendo di conoscere la natura dell’intervento, l’eventuale coinvolgimento della società o di imprese incaricate, le verifiche di sicurezza e le possibili tempistiche di sistemazione.

A distanza di circa 48 ore, al momento della redazione di questo articolo, non è pervenuta alcuna risposta.

Non significa che E-Distribuzione sia responsabile dell’installazione, né che l’impianto sia irregolare. Significa semplicemente che restano senza risposta domande legittime.

E allora torniamo al punto di partenza: chi ha effettuato il lavoro? Per conto di chi? Si tratta di una sistemazione provvisoria? E chi ne garantisce la sicurezza?

Perché il problema, alla fine, non è soltanto il groviglio di cavi sulla facciata.

È il groviglio di responsabilità che nessuno, per il momento, ha contribuito a sciogliere.

Ad Arezzo siamo abituati a vedere di tutto. Ma almeno davanti a un negozio di ottica, un po’ di chiarezza non guasterebbe.

L’Ortica resta disponibile a pubblicare eventuali chiarimenti di E-Distribuzione e degli altri soggetti coinvolti.