Ad Arezzo è scoppiata la crisi diplomatica dell’anno e non si combatte a colpi di carte bollate, ma a colpi di spazzola e rasoio.

Pare infatti che, dopo l’ultimo video sulle fontane dei Giardini Porcinai, il soprintendente, architetto Gabriele Nannetti, si aggiri per i corridoi con la coda di cavallo dritta come un’antenna parabolica, tesa per l’indignazione.

A far rizzare i capelli al dirigente ci ha pensato il vicesindaco Gianfrancesco Gamurrini.

Il geometra, noto estimatore del «taglio tattico», così aerodinamico da non temere né il vento né le polemiche, ha affidato ai social un videomessaggio degno di un bollettino di guerra, scaricando sulla Soprintendenza la responsabilità del letargo delle fontane dei Giardini Porcinai.

Il motivo del contendere è una scoperta scientifica che ha sconvolto Palazzo Cavallo.

I solerti tecnici comunali, operando con l’agilità felina di un bradipo in letargo, si trovano alle prese con l’arcano di quelle vasche costruite quasi un secolo fa.

Le fontane, secondo quanto spiegato dal vicesindaco, non possono tornare accessibili nelle condizioni attuali perché troppo profonde.

Un vero e proprio abisso marino, pronto a inghiottire gli ignari aretini appena scesi dal treno.

E pensare che chi ricorda i festeggiamenti dei Mondiali del 1982 e del 2006 ha ancora negli occhi gli slanci acquatici di mezza città.

Oggi l’acqua dei Porcinai viene trattata come se fosse pericolosa quanto il Triangolo delle Bermuda.

Avvolti nel mistero dei centimetri consentiti a un’acqua ornamentale, gli uffici comunali si ritrovano davanti a soluzioni da manuale: recinti stile Alcatraz oppure fondi rialzati, per trasformare le fontane in pozzanghere di sicurezza.

Quanto al rialzamento, la Soprintendenza, secondo il racconto di Gamurrini, avrebbe chiesto prima una prova su una piccola porzione di vasca, con colori e modifiche il meno visibili possibile. Probabilmente non la entusiasma l’idea di trasformare un monumento storico in una piscina gonfiabile per bambini.

Lo scontro istituzionale rischia ormai di inabissarci tutti. A meno di non derubricare l’intera faccenda a una semplice incompatibilità tricologica tra chi i capelli li lega e chi li rade a zero.

Resta però una certezza granitica.

Per sapere cosa accade a Palazzo Cavallo, i cittadini hanno ormai smesso di consultare l’Albo Pretorio e si affidano direttamente all’Albo di Facebook.

In attesa del prossimo video, resta un solo, drammatico quesito da sottoporre al vicesindaco.

Quanti esatti millimetri d’acqua servono per evitare l’annegamento dei passanti senza però costringerli, in caso di tuffo, a battere una colossale capata sul fondo?