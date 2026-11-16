HomeSatira civicaAllarme rosso ai Giardini Porcinai: la fossa delle Marianne scatena la guerra...
Vignetta satirica di Gamurrini e Nannetti alle prese con la profondità delle fontane dei Giardini Porcinai ad Arezzo
Gamurrini e Nannetti alle prese con il grande dilemma delle fontane dei Porcinai: quanti centimetri servono per mettere tutti d'accordo?

Allarme rosso ai Giardini Porcinai: la fossa delle Marianne scatena la guerra del pettine

Fontane ancora senz’acqua, Gamurrini contro la Soprintendenza e Nannetti chiamato in causa. Tra vasche troppo profonde e acconciature inconciliabili, Botolo Ringhioso va a fondo della questione.

Botolo Ringhioso
By Botolo Ringhioso

-

Botolo Ringhioso

Allarme rosso ai Giardini Porcinai: la fossa delle Marianne scatena la guerra del pettine

Fontane ancora senz’acqua, Gamurrini contro la Soprintendenza e Nannetti chiamato in causa. Tra vasche troppo profonde e acconciature inconciliabili, Botolo Ringhioso va a fondo della questione.

Ad Arezzo è scoppiata la crisi diplomatica dell’anno e non si combatte a colpi di carte bollate, ma a colpi di spazzola e rasoio.

Pare infatti che, dopo l’ultimo video sulle fontane dei Giardini Porcinai, il soprintendente, architetto Gabriele Nannetti, si aggiri per i corridoi con la coda di cavallo dritta come un’antenna parabolica, tesa per l’indignazione.

A far rizzare i capelli al dirigente ci ha pensato il vicesindaco Gianfrancesco Gamurrini.

Il geometra, noto estimatore del «taglio tattico», così aerodinamico da non temere né il vento né le polemiche, ha affidato ai social un videomessaggio degno di un bollettino di guerra, scaricando sulla Soprintendenza la responsabilità del letargo delle fontane dei Giardini Porcinai.

Il motivo del contendere è una scoperta scientifica che ha sconvolto Palazzo Cavallo.

I solerti tecnici comunali, operando con l’agilità felina di un bradipo in letargo, si trovano alle prese con l’arcano di quelle vasche costruite quasi un secolo fa.

Le fontane, secondo quanto spiegato dal vicesindaco, non possono tornare accessibili nelle condizioni attuali perché troppo profonde.

Un vero e proprio abisso marino, pronto a inghiottire gli ignari aretini appena scesi dal treno.

E pensare che chi ricorda i festeggiamenti dei Mondiali del 1982 e del 2006 ha ancora negli occhi gli slanci acquatici di mezza città.

Oggi l’acqua dei Porcinai viene trattata come se fosse pericolosa quanto il Triangolo delle Bermuda.

Avvolti nel mistero dei centimetri consentiti a un’acqua ornamentale, gli uffici comunali si ritrovano davanti a soluzioni da manuale: recinti stile Alcatraz oppure fondi rialzati, per trasformare le fontane in pozzanghere di sicurezza.

Quanto al rialzamento, la Soprintendenza, secondo il racconto di Gamurrini, avrebbe chiesto prima una prova su una piccola porzione di vasca, con colori e modifiche il meno visibili possibile. Probabilmente non la entusiasma l’idea di trasformare un monumento storico in una piscina gonfiabile per bambini.

Lo scontro istituzionale rischia ormai di inabissarci tutti. A meno di non derubricare l’intera faccenda a una semplice incompatibilità tricologica tra chi i capelli li lega e chi li rade a zero.

Resta però una certezza granitica.

Per sapere cosa accade a Palazzo Cavallo, i cittadini hanno ormai smesso di consultare l’Albo Pretorio e si affidano direttamente all’Albo di Facebook.

In attesa del prossimo video, resta un solo, drammatico quesito da sottoporre al vicesindaco.

Quanti esatti millimetri d’acqua servono per evitare l’annegamento dei passanti senza però costringerli, in caso di tuffo, a battere una colossale capata sul fondo? 

Da leggere sullo stesso argomento

Lascia un commento

Please enter your comment!
Please enter your name here

Prossimo articolo
Lignano, il parco cade a pezzi. Il Comune, per ora, coltiva il silenzio
Botolo Ringhioso
Botolo Ringhioso
Gracido poco, ma colpisco forte.

Punture scelte

Arezzo, nuove regole ZTL: se dimentichi il permesso ti multano anche il passato, se sei importante passa pure lo scooter

Gianni Bufaloni -
Il Comune cambia le regole della ZTL: trenta giorni per rinnovare il pass prima delle multe retroattive, stop all'accesso automatico delle elettriche e nuove autorizzazioni per le cariche istituzionali. La burocrazia non fa sconti. Tranne quando li prevede il regolamento.

Un incidente lo paralizzò a 17 anni. Oggi Massimo Lorusso vuole stare accanto alle famiglie

Politica - Istituzioni - Società Redazione -

Arezzo, aumentano i parcheggi: il Comune mette le mani nelle tasche degli automobilisti. Per sistemare le buche, giura

Satira civica Gino Perticai -
clickandfly dervizi foto video con drone o senza per agriturismi cantine

Da leggere

Dello stesso autore

L’Ortica punge gratis, ma mantenerla costa

Se questo articolo ti è piaciuto, irritato o almeno evitato cinque minuti di Facebook, puoi offrirci un caffè. Anche 3 euro aiutano L’Ortica a restare libera, indipendente e fastidiosa.

Offri un caffè all’Ortica ☕