Capodanno ad Arezzo: sarà in piazza Grande? Al 17 novembre, nelle fonti consultate, non abbiamo trovato un programma completo della festa del 31 dicembre. Il ritorno sul mattonato è stato raccontato dalla stampa come progetto in preparazione: anche L’Ortica ne aveva scritto il 25 ottobre. Per sapere chi salirà sul palco, però, si resta in attesa.
Forse è proprio questo il bello: si prepara un Secret Show così segreto che, per arrivarci, ci vorrà fiuto. Nell’attesa, la redazione propone il suo programma rigorosamente immaginario. Nessuna indiscrezione, nessun artista annunciato: quella che segue è la nostra Arca di Noè satirica.
Piazza Grande resta la candidata raccontata dalle cronache. Ma nel nostro sopralluogo di fantasia entrano anche il parcheggio interno del Baldaccio e l’aeroporto di Molin Bianco: nel primo caso il pubblico entra a tariffa oraria, nel secondo il conto alla rovescia lo fa la torre di controllo.
Il cast? Pinguini Tattici Nucleari, I Cani, Gazzelle e Manuel Agnelli. Per il respiro internazionale aggiungiamo Gorillaz e Arctic Monkeys. A presentare, Cinzia Leone oppure Anna Falchi. Chi preferisce il revival può accomodarsi con Corvi, Camaleonti e Dik Dik. A questo punto manca soltanto il veterinario di palco.
Non può mancare la sezione sportiva: Federico Gatti. Poi i premi alla carriera della nostra zoologia calcistica: Edmundo, “O Animal”, e Nando Orsi, nel ricordo amaranto. Il criterio artistico è finalmente trasparente: basta rispondere all’appello dell’arca.
Il titolo della serata, naturalmente, è “L’Arca di Noè”. Almeno nella versione dell’Ortica: tutti a bordo, due per specie e nessuno col programma in mano.
Finita la fantasia, le domande vere rimangono semplici: dove si terrà la festa, chi si esibirà, chi la organizzerà e quanto costerà? Perché i cittadini possono anche divertirsi a indovinare, ma un appuntamento pubblico dovrebbe avere informazioni pubbliche.
L’appuntamento sul calendario è il 31 dicembre. Per il resto aspettiamo gli annunci. Con una comunicazione così misteriosa, non si esclude di arrivare direttamente al 32.
Questo articolo usa l’ironia per commentare fatti reali. Il cast, le sedi alternative e i premi descritti sono invenzioni satiriche, non anticipazioni del programma.