Incidente durante una battuta di caccia nella mattinata di sabato 21 novembre, nel comune di Bucine. Un uomo di 81 anni è caduto in un dirupo in una zona impervia, rendendo necessario un intervento di soccorso con più squadre e mezzi aerei.

L’allarme è stato segnalato al 118 alle 10.25. I Vigili del Fuoco del distaccamento di Montevarchi riferiscono di essere intervenuti intorno alle 10.30, su richiesta della Centrale operativa dell’emergenza sanitaria di Arezzo.

La zona dell’intervento è indicata come Borro ai Trippi nella comunicazione del 118 e Borro Tribbi in quella dei Vigili del Fuoco.

La persona è stata raggiunta a terra dai Vigili del Fuoco e dal personale sanitario, quindi stabilizzata e immobilizzata. Sul posto sono intervenuti la squadra terrestre dei Vigili del Fuoco, l’elicottero Drago del Reparto Volo di Arezzo, il Soccorso Alpino e l’ambulanza infermierizzata proveniente da Montalto, con la Misericordia di San Giustino.

È intervenuto anche l’elisoccorso Pegaso 1, che ha effettuato il recupero dell’uomo tramite verricello per il successivo trasporto in ospedale.

L’uomo di 81 anni è stato trasportato con Pegaso 1 all’ospedale Careggi di Firenze in codice giallo, secondo l’aggiornamento del 118.