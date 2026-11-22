L’ordinanza 1419 sospende esibizioni spontanee e mestieri ambulanti nel centro durante le giornate più affollate della Città del Natale. La sicurezza è seria, ma la spontaneità resta fuori programma.

Ad Arezzo il Natale è diventato talmente magico che riesce perfino a far sparire gli artisti di strada.

L’ordinanza numero 1419 del 13 novembre 2026, firmata dal comandante della Polizia Municipale Ameglio Menguzzo, dispone la sospensione delle attività degli artisti di strada e dei mestieri ambulanti in numerose vie e piazze del centro storico, in giornate e fasce orarie determinate durante la Città del Natale.

Non è un divieto generalizzato per tutta la manifestazione, né riguarda ogni angolo della città. Ma il perimetro interessato è ampio e comprende piazza Grande, il Prato, piazza San Francesco, corso Italia e altre zone centrali.

Le ragioni ufficiali sono la sicurezza, la gestione degli afflussi pedonali e la necessità di lasciare liberi i percorsi previsti dai piani di emergenza. Esigenze serie, sulle quali non c’è molto da scherzare.

Il paradosso è un altro: in una città che richiama migliaia di visitatori proprio con spettacoli, mercatini e intrattenimento, la musica spontanea rischia di diventare l’invitata che si presenta senza prenotazione.

Il comandante, secondo quanto riferito dal Corriere di Arezzo il 22 novembre, ha precisato che non esiste alcuna ostilità verso gli artisti e che possono esibirsi in altre zone. Insomma, il pubblico è qui e lo spettacolo improvvisato può accomodarsi altrove. Il successo, per prudenza, è pregato di non creare capannelli.

Eppure una domanda resta: sarebbe stato possibile individuare postazioni dedicate, compatibili con la

sicurezza, invece di sospendere in un’area così vasta gli spettacoli estemporanei?

Nove anni fa L’Ortica aveva già sollevato la questione.

Nel 2017 Romina Giuntini osservava, in un articolo pungente sull’identità cittadina, che Arezzo ammirava i boulevard parigini senza condividere fino in fondo la mentalità di Parigi verso gli artisti di strada. Vale la pena rileggere «Arezzo è quella città che si rompe i coglioni presto». Allora si parlava di atteggiamenti e contraddizioni culturali, non dell’ordinanza di oggi. Ma il richiamo è diventato improvvisamente attuale.

Nove anni dopo abbiamo luminarie, bancarelle, eventi programmati e un calendario che farebbe venire l’emicrania pure a Babbo Natale. L’arte senza scaletta, invece, deve guardare gli orari e trovare un’altra piazza.

A scanso di equivoci, la sicurezza delle persone viene prima delle battute. Ma una città capace di organizzare un’intera stagione natalizia potrebbe forse trovare spazio anche per qualche musicista spontaneo senza considerarlo un’emergenza urbanistica.

Quanto alla Befana, per prudenza le consigliamo di chiedere in anticipo se la scopa costituisca un mestiere ambulante.

Questo articolo usa l’ironia per commentare fatti reali.

Fonte del provvedimento: ordinanza comunale n. 1419 del 13 novembre 2026. Per dichiarazioni e calendario dei divieti: Corriere di Arezzo, Francesca Muzzi, 22 novembre 2026.