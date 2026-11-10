Arezzo, il bar colleziona sospensioni: il Questore gli revoca la licenza

Ad Arezzo c’è un bar del centro che, secondo la Questura, aveva già ricevuto due sospensioni della licenza, entrambe di 15 giorni. Ora è arrivata la revoca. Insomma, dopo due cartellini gialli, il Questore ha deciso che il terzo giro non lo offre la casa.

Il provvedimento è stato comunicato oggi, 10 novembre 2026, dalla Questura di Arezzo e riguarda un esercizio pubblico del centro cittadino, di cui non viene indicato il nome.

Le precedenti sospensioni erano state disposte per la presenza di persone con precedenti penali all’interno del locale e per le ricadute che, secondo la Questura, tale situazione aveva sulla vivibilità della zona e sulla sicurezza dei cittadini.

La svolta è arrivata dopo un recente controllo delle Volanti, durante il quale gli agenti hanno accertato, secondo quanto riferito nel comunicato, una grave violazione di specifici obblighi di legge a carico del gestore. Quali obblighi? Il comunicato non lo precisa. E sarebbe un dettaglio utile, visto che non si sta parlando di aver dimenticato lo zucchero nel cappuccino.

La Questura richiama l’articolo 100 del Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e motiva la revoca con la tutela dell’ordine pubblico, della sicurezza e del quieto vivere.

Il concetto è semplice: un bar dovrebbe servire caffè, aperitivi e, nei casi più estremi, tramezzini sopravvissuti dal giorno prima. Non diventare un problema ricorrente per la sicurezza del quartiere.

Resta una curiosità: il comunicato ci racconta che ci sono state due sospensioni e una grave violazione, ma non specifica quale sia stata quest’ultima. La trasparenza, evidentemente, è stata servita in tazzina piccola.

Questo articolo usa l’ironia per commentare fatti reali comunicati dalla Questura di Arezzo.