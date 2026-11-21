Ad Arezzo, secondo l’AVAD, per fare un prelievo al centro Baldaccio non basta prenotarsi: bisogna anche allenarsi per la seconda fila. Una per organizzare l’appuntamento, un’altra quando ci si presenta. Il sangue è uno solo, ma l’attesa, a quanto pare, si può duplicare.

La denuncia arriva dall’Associazione Volontari Assistenza Domiciliare, che riferisce di aver raccolto le lamentele di diversi pazienti e familiari sui tempi e sulle modalità di accesso al servizio. Il paradosso segnalato è semplice: l’utente arriva con prenotazione, orario e box già indicati, ma si trova spesso a dover passare da un’ulteriore fila per ripetere operazioni già svolte.

Una specie di esame di maturità amministrativa: se sai già dove devi andare, prima devi dimostrare di saperlo anche a chi ti fa aspettare. E magari ripeterlo, ché la memoria va tenuta in esercizio.

Il problema, sottolinea l’AVAD, pesa soprattutto su persone anziane, con difficoltà motorie o in condizioni di fragilità. Per loro, un passaggio in più non è una semplice seccatura: può rendere molto più faticoso accedere a una prestazione sanitaria.

«Perché raddoppiare i tempi di attesa dei cittadini?», domanda Enzo Gori, presidente dell’associazione. Gori propone che chi ha già prenotato al CUP possa accedere direttamente al box assegnato, evitando ulteriori code. Una richiesta di semplificazione che l’AVAD ritiene utile per migliorare accoglienza e tempi del servizio.

Non sappiamo se la seconda fila sia prevista da esigenze organizzative che l’associazione non conosce: su questo sarebbe utile un chiarimento dell’azienda sanitaria. Quel che è certo è che la richiesta dell’AVAD è arrivata: prima di togliere una provetta di sangue, si potrebbe provare a togliere una coda.

Questo articolo usa l’ironia per commentare una segnalazione pubblica dell’AVAD; le criticità descritte sono quelle riferite dall’associazione.