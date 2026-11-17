Da Milano ad Arezzo, quattro ore e mezza di treno. Poi altre quattro ore e mezza per tornare a casa. Non è il percorso di un pellegrino medievale, ma quello che Chiara Vatalaro, consulente nel campo del design, racconta di affrontare ogni settimana per lavorare con un’azienda del nostro territorio. Una storia che aggiunge un’altra prospettiva alla discussione sulla stazione dell’alta velocità ad Arezzo: non ci sono soltanto i turisti che devono arrivare e gli aretini che devono partire. Ci sono anche le competenze che vorrebbero entrare. Sempre che le coincidenze siano d’accordo.

Riceviamo e pubblichiamo il contributo di Chiara Vatalaro.

Quando si parla della stazione AV di Arezzo si pensa sicuramente a tutte le porte che potrebbe aprire per il turismo dei borghi. La città è una perla conosciuta molto meno di quanto potrebbe esserlo.

Arezzo si presterebbe benissimo a diventare una meta ideale per fughe fuori porta dalle grandi metropoli, se avesse collegamenti che non rendessero necessario usare l’auto, soprattutto per chi parte dalle città del Nord.

Poi si pensa a tutti coloro che da Arezzo si recano per lavoro nelle grandi città, come Roma o Milano. Ma oggi voglio farvi pensare anche a noi professionisti che dalle grandi città arriviamo nella vostra Arezzo per contribuire a far crescere le aziende del territorio.

Sono Chiara Vatalaro e mi occupo di consulenza nel campo del design. Tutte le settimane impiego quattro ore e mezza in treno per raggiungere Arezzo da Milano e altre quattro ore e mezza per tornare a casa la sera.

La mia scelta, nel lontano 2019, è stata prima di tutto professionale. Ma nel tempo ha messo radici nella grande stima che nutro per il territorio aretino e per l’azienda con cui collaboro.

Pur non essendo originaria di Arezzo, qui ho trovato una comunità meravigliosa. Mi sono sentita accolta e ho imparato rapidamente ad apprezzare tutte le peculiarità della vostra terra.

Portare le mie competenze nell’azienda per la quale lavoro significa, per me, contribuire alla crescita non soltanto dell’impresa, ma anche dei suoi dipendenti, profondamente legati a questo territorio, e quindi al benessere della comunità stessa.

Non molti professionisti, però, sono disposti a un sacrificio così grande, anche in termini di tempo personale. Spesso, tra regionali in ritardo e coincidenze improbabili, non si riesce nemmeno a sfruttare le ore di viaggio per lavorare. Questo può scoraggiare consulenti di alto livello dall’avvicinarsi al territorio. Perché crescita significa anche accessibilità.

Credo che una stazione AV ad Arezzo, in città, sia un’opportunità che il territorio debba darsi per essere accessibile anche ai professionisti che possono contribuire alla crescita delle sue importanti aziende, creando lavoro e benessere per la comunità.

Io credo nella vostra Arezzo. Ci investo il mio tempo e le mie competenze, e ormai la sento come una seconda casa. Fatelo anche voi.

Chiara Vatalaro

La riflessione è di Chiara. All’Ortica resta una domanda molto semplice: se per portare competenze ad Arezzo servono nove ore di treno in un giorno, vogliamo davvero continuare a chiamare tutto questo “collegamento”?