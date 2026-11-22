Dal 23 al 29 novembre 2026 il cielo ha un programma più affollato della Città del Natale: il Sole è appena entrato nel Sagittario, martedì 24 arriva la Luna piena in Gemelli e nella notte tra mercoledì 25 e giovedì 26 Marte passa dal Leone alla Vergine. Mercurio è diretto nello Scorpione, Venere è diretta in Bilancia e Giove rimane nel Leone. Sulla carta è un invito a parlare chiaro, sistemare le faccende lasciate a metà e usare un po’ di buon senso. Nella pratica, ad Arezzo, c’è chi riuscirà comunque a litigare per un parcheggio prima del caffè.

Ariete – Il coraggio non è un parcheggio in doppia fila

La Luna piena di martedì ti rende impaziente come un automobilista fermo dietro a chi cerca di capire il nuovo parchimetro. Hai progetti, energia e la voglia di risolvere le questioni a spallate, ma non tutto è una porta da sfondare. A lavoro qualcuno ti chiederà un favore con la dolcezza di un’ingiunzione: rispondi con calma e una scadenza precisa. Il passaggio di Marte in Vergine a metà settimana ti ricorda che una buona idea senza organizzazione è soltanto una riunione in più. Sabato spegni il telefono almeno durante il pranzo.

Amore: non trasformare ogni divergenza in un derby.

Fortuna: 7/10

Toro – La pazienza è esaurita anche in magazzino

Il plenilunio del 24 novembre illumina faccende economiche e piccole ostinazioni. Ti impunti su un prezzo, un resto di trenta centesimi o sul fatto che una volta, ad Arezzo, si parcheggiava meglio: sono argomenti seri, ma non ci puoi fondare un partito. In famiglia qualcuno modifica un programma e tu minacci di ritirarti sull’Amiata con il tuo termos. Sul lavoro puoi ottenere risultati concreti se smetti di difendere ogni abitudine come fosse una tradizione medievale. Il weekend offre una tregua: goditela senza chiedere chi l’ha autorizzata.

Amore: una gentilezza inattesa vale più di un inventario dei torti.

Fortuna: 6/10

Gemelli – La Luna piena ti apre dodici chat contemporaneamente

La Luna piena del 24 novembre cade nel tuo segno e ti consegna una settimana da protagonista, almeno finché non apri bocca per spiegare tre versioni diverse dello stesso fatto. I messaggi arrivano, le richieste si moltiplicano e un conoscente ti propone un’idea che definisce rivoluzionaria: in realtà è un gruppo WhatsApp con più amministratori. Il trucco è scegliere una priorità e portarla a termine. Una passeggiata fra le luci della Città del Natale ti farà bene, purché non commenti ogni bancarella come un revisore dei conti.

Amore: meno battute per evitare le domande serie.

Fortuna: 8/10

Cancro – Il cuore chiede ferie, il calendario le respinge

Questa settimana hai voglia di pace, ma la tua casa sembra un centralino aperto ventiquattr’ore. C’è chi chiede consigli, chi cerca le chiavi e chi vuole sapere perché non rispondi subito. La Luna piena ti invita a distinguere ciò che è urgente da ciò che semplicemente fa rumore. Nelle faccende pratiche evita di farti carico anche dell’umore altrui; ad Arezzo bastano già le code e i cantieri per consumare una pazienza familiare. Da giovedì puoi recuperare un dialogo lasciato a metà con una persona cara.

Amore: un abbraccio senza interrogatorio migliora la serata.

Fortuna: 7/10

Leone – La corona resta, ma il pubblico vuole i risultati

Giove nel tuo segno continua a suggerirti grandi piani, ma Marte lascia il Leone a metà settimana e il megafono cosmico perde un po’ di volume. Non è una tragedia nazionale, anche se potresti convocare una conferenza stampa per spiegarlo. La Luna piena valorizza amicizie e contatti, soprattutto quelli in cui ascolti anche gli altri. Sul lavoro prendi un impegno realistico: promettere di cambiare tutto entro venerdì è il modo più rapido per finire come certi annunci cittadini. Nel weekend troverai qualcuno disposto ad applaudire, a condizione che tu sappia anche ridere di te.

Amore: un gesto semplice batte un discorso da balcone.

Fortuna: 8/10

Vergine – Marte arriva e pretende il registro delle anomalie

Da mercoledì notte Marte entra nel tuo segno e ti porta una carica che potresti utilizzare per sistemare il mondo o, più probabilmente, per correggere i cartelli scritti male. La seconda opzione è meno faticosa, ma non sempre più diplomatica. La Luna piena mette sotto i riflettori il lavoro e una decisione lasciata sospesa. Evita però di compilare una relazione di sette pagine per spiegare perché qualcuno ha sbagliato a mettere i piatti nella lavastoviglie. Un progetto può davvero avanzare se distribuisci i compiti senza rifarli tutti tu.

Amore: lascia almeno una virgola fuori posto.

Fortuna: 8/10

Bilancia – La pace nel mondo comincia scegliendo il ristorante

Venere nel tuo segno ti regala fascino e una buona occasione per chiarire rapporti rimasti impigliati nei malintesi. Peccato che tu possa impiegare quarantacinque minuti per decidere se accettare un caffè. La Luna piena di martedì ti spinge fuori dalla routine: una proposta culturale, una breve gita o una chiacchierata con persone nuove possono restituirti entusiasmo. Attenzione però alle spese natalizie, perché un regalo elegante non deve diventare una rata fino a Pasqua. Ad Arezzo, fra mercatini e vetrine, la tentazione è organizzare persino i sorrisi.

Amore: esprimi quello che vuoi senza indire un referendum.

Fortuna: 8/10

Scorpione – Indagini aperte anche sul panettone scomparso

Mercurio diretto nel tuo segno ti aiuta a sciogliere un equivoco, purché tu non trasformi una risposta tardiva in una ricostruzione giudiziaria. Martedì la Luna piena mette in luce fiducia e questioni condivise, comprese quelle economiche. È il momento di fare una domanda chiara, non di controllare tredici volte gli orari di accesso a WhatsApp. Sul lavoro hai intuito, ma un sospetto resta tale finché non trovi elementi concreti: principio utile nell’astrologia e ancora più utile nel giornalismo. Nel fine settimana concediti il diritto di non sapere tutto.

Amore: spegni il radar e accendi la conversazione.

Fortuna: 7/10

Sagittario – Il Sole ti incorona, il conto lo paghi tu

Il Sole è appena entrato nel tuo segno e tu senti già odore di cambiamenti, viaggi e progetti colossali. La Luna piena in Gemelli, martedì, richiama però l’attenzione sulle relazioni: non puoi prenotare il futuro senza avvisare chi dovrebbe venire con te. Un’idea sul lavoro merita ascolto, ma controlla date, costi e dettagli prima di annunciare il grande rilancio. Le luci natalizie ti mettono allegria e potresti decidere di comprare regali a persone che non vedi dal 2014. Va bene essere generosi, basta non chiedere un mutuo.

Amore: l’entusiasmo contagia, la distrazione un po’ meno.

Fortuna: 9/10

Capricorno – Il bilancio torna, il riposo risulta non pervenuto

Hai un piano per ogni evenienza, compresa la remota possibilità che qualcuno si presenti puntuale. Questa settimana la Luna piena ti ricorda che un’agenda sovraccarica non è una medaglia al valore civile. Sul lavoro un dettaglio va corretto, ma non serve trasformare una riunione di venti minuti in una commissione d’inchiesta. Marte in Vergine ti aiuta a rimettere ordine in un percorso di studio o in una questione pratica. A fine settimana scegli una cosa piacevole che non produca risultati misurabili. So che ti sembra uno spreco, ma il mondo sopravvivrà.

Amore: non contabilizzare le attenzioni come spese detraibili.

Fortuna: 7/10

Acquario – La rivoluzione parte, ma nessuno trova le chiavi

La Luna piena di martedì accende creatività e desiderio di compagnia, mentre tu continui a progettare soluzioni geniali per problemi che nessuno aveva sollevato. Un amico ti cerca per un consiglio: ascolta il caso prima di proporre di rifondare il sistema. Ad Arezzo ti verrà voglia di dire la tua su viabilità, luci natalizie e priorità cittadine; scegli almeno una questione su cui impegnarti davvero, oltre al commento su Facebook. Una collaborazione può funzionare se accetti che gli altri abbiano un metodo diverso dal tuo.

Amore: l’imprevisto più bello è qualcuno che non vuole essere cambiato.

Fortuna: 8/10

Pesci – Sogni grandiosi, sveglia impostata male

La settimana apre con il desiderio di ritirarti in un luogo dove non arrivino notifiche, richieste o bollette. La Luna piena richiama l’attenzione alla casa e a una questione familiare che preferiresti risolvere con una poesia, ma serviranno parole comprensibili e forse una telefonata. Il passaggio di Marte in Vergine può rendere più movimentati i rapporti: evita di scambiare una critica pratica per un attacco alla tua anima. Una proposta creativa ha futuro se ti ricordi di finirla. La domenica porta un po’ di lucidità e perfino voglia di mettere in ordine.

Amore: non aspettarti che l’altro interpreti ogni sospiro.

Fortuna: 7/10

Il verdetto delle stelle

La Luna piena illumina i rapporti, Marte in Vergine chiede ordine e il Sole in Sagittario vende entusiasmo a pacchi famiglia. La combinazione promette un’umanità più sincera, efficiente e avventurosa. Poi però arriva lunedì, si apre la posta elettronica e il progetto cosmico finisce davanti al primo modulo da compilare. Le stelle danno indicazioni, mica garantiscono il risultato: per quello servono impegno, pazienza e, in certi casi, un parcheggio libero.