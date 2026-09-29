Omocisteina ed età biologica: cosa ci dice davvero un esame del sangue

L’omocisteina torna al centro dell’attenzione dopo un nuovo intervento del dottor Pier Luigi Rossi, che la indica come un possibile segnale del modo in cui stiamo invecchiando. Il tema è interessante, ma merita qualche precisazione: l’omocisteina è un indicatore metabolico utile in alcuni contesti, non un “contatore” autonomo dell’età biologica.

L’omocisteina è un aminoacido che si forma normalmente durante il metabolismo della metionina. I suoi livelli nel sangue dipendono, tra le altre cose, dalla disponibilità di folati, vitamina B12 e vitamina B6. Una carenza di queste vitamine può farla aumentare, ma non è l’unica causa possibile.

Possono contribuire anche insufficienza renale, ipotiroidismo, alcune condizioni genetiche, fumo, consumo elevato di alcol, età e determinati farmaci. Per questo un valore elevato non dovrebbe essere tradotto automaticamente in “sto invecchiando male” o “mangio male”. Prima viene la causa, poi l’eventuale intervento.

Il numero da solo non basta

Nel post Rossi richiama la soglia dei 12 micromoli per litro. In pratica i valori di riferimento possono variare tra laboratori e situazioni cliniche; spesso si parla di iperomocisteinemia a partire da circa 15 µmol/L. Il dato va quindi letto insieme agli altri esami e alla storia della persona.

L’omocisteina elevata è stata associata in numerosi studi a un maggiore rischio cardiovascolare e a diversi problemi neurologici. Associazione, però, non significa automaticamente causa diretta. È una distinzione noiosa ma decisiva, una di quelle cose che la medicina deve fare anche quando Facebook preferirebbe una frase di tre righe e una certezza assoluta.

Gli studi clinici hanno inoltre mostrato che folati e vitamina B12 possono ridurre i livelli di omocisteina, ma abbassare il valore non si traduce automaticamente in una riduzione degli infarti o degli altri eventi cardiovascolari. Per questo gli integratori non vanno considerati una terapia universale “contro l’omocisteina”.

Vitamina B12, folati e alimentazione

Quando l’aumento dipende da una reale carenza di vitamina B12 o folati, correggere quella carenza è importante. La vitamina B12 si trova soprattutto negli alimenti di origine animale; i folati sono presenti in particolare nelle verdure a foglia verde, nei legumi e in altri vegetali.

La cottura può ridurre il contenuto di folati di alcuni alimenti, ma questo non significa che tutte le verdure debbano essere consumate esclusivamente crude. Conta l’equilibrio complessivo della dieta e, soprattutto, l’individuazione della causa di eventuali carenze.

Anche chi assume per lunghi periodi farmaci che riducono l’acidità gastrica può sviluppare, in alcuni casi, problemi di assorbimento della vitamina B12. È uno dei motivi per cui, quando esiste un sospetto clinico, il medico può richiedere esami mirati.

Omocisteina ed età biologica

Il concetto di “età biologica” è più complesso di un singolo valore del sangue. Viene studiato attraverso diversi parametri, dai marcatori metabolici e infiammatori fino a strumenti di ricerca basati su modificazioni epigenetiche. L’omocisteina può far parte del quadro, ma non rappresenta da sola un orologio capace di stabilire quanti anni abbia davvero il nostro organismo.

Questo non rende inutile l’esame. Significa semplicemente usarlo per quello che è: un dato che, in alcuni pazienti e in presenza di determinati fattori di rischio o carenze, può aiutare a orientare ulteriori accertamenti.

Su L’Ortica avevamo già affrontato il tema in “Gestire la vita” e in “Omocisteina: lo specchio dell’età biologica”. Più recentemente abbiamo approfondito il rapporto tra omocisteina, vitamina B12 e salute del cervello nell’articolo “Cervello longevo, meno promesse e più sonno”.

La conclusione resta meno spettacolare di una formula magica, ma probabilmente più utile: un valore alterato va capito, non temuto né corretto alla cieca. Alimentazione equilibrata, valutazione medica e attenzione alle eventuali carenze vengono prima delle scorciatoie.

Contenuto informativo: non sostituisce il parere del medico né indicazioni diagnostiche o terapeutiche personalizzate.

Immagine generata con intelligenza artificiale a scopo illustrativo.