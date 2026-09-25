Respirare la storia: yoga e benessere sulla collina di San Cornelio a Castelsecco

Lo yoga mi ha salvato la vita. Mi ha insegnato ad ascoltarmi, a respirare nei momenti difficili, a ritrovare equilibrio quando tutto sembrava fragile. Da questa esperienza nasce la mia missione: trasformare lo yoga in uno spazio di cura, educazione e rinascita. Credo in uno yoga accessibile, inclusivo, rispettoso di ogni corpo e di ogni storia. Uno yoga che non chiede di essere perfetti, ma presenti. Uno yoga che educa al benessere, alla consapevolezza e alla relazione. Oggi accompagno bambini e adulti a riscoprire la propria luce attraverso il respiro, il movimento e il silenzio. Perché se lo yoga ha salvato me, può diventare uno strumento per far risplendere anche la vita degli altri.