Cervello longevo, meno promesse e più sonno: cosa raccontano davvero omocisteina e sistema glinfatico

L’omocisteina è una sostanza normalmente presente nel sangue, prodotta durante il metabolismo della metionina, un aminoacido contenuto nelle proteine. Quando il suo valore risulta elevato può fornire al medico un’indicazione utile, ma non rappresenta da solo una diagnosi né una misura della futura longevità cerebrale.

Per metabolizzarla correttamente l’organismo utilizza soprattutto folati, vitamina B12 e vitamina B6. Una carenza di queste vitamine può quindi provocarne l’aumento. Non è però l’unica spiegazione possibile: possono contribuire anche insufficienza renale, ipotiroidismo, fumo, consumo elevato di alcol, età, predisposizione genetica e determinati farmaci.

Qual è il valore normale?

Un valore superiore a 15 µmol/L viene spesso definito iperomocisteinemia, ma non si tratta di una soglia identica per tutti. Il risultato deve essere confrontato con l’intervallo indicato dal laboratorio e valutato dal medico insieme all’età, ai sintomi, alle patologie e agli altri esami.

L’omocisteina può aumentare temporaneamente anche per fattori legati alla preparazione del prelievo. Per questo un risultato anomalo non dovrebbe tradursi immediatamente nell’acquisto di una confezione di vitamine: prima occorre comprenderne la causa.

Vitamina B12 e protezione dei nervi

La vitamina B12 è importante per la formazione dei globuli rossi, il metabolismo cellulare e il mantenimento del sistema nervoso. Una sua carenza significativa e prolungata può provocare formicolii, disturbi dell’equilibrio, alterazioni cognitive e danni alla mielina.

La mielina è il rivestimento ricco di lipidi e proteine che circonda molte fibre nervose e permette agli impulsi di viaggiare in modo rapido ed efficiente. È quindi corretto affermare che la vitamina B12 contribuisce alla salute neurologica.

Non è invece corretto sostenere che un’omocisteina superiore a 15 dimostri una ridotta produzione di mielina. L’esame è un indicatore metabolico aspecifico: può suggerire di approfondire, non mostra direttamente che cosa stia accadendo nella sostanza bianca cerebrale.

Quando si sospetta una carenza di B12, il medico può valutare emocromo, vitamina B12, folati e, in determinate circostanze, acido metilmalonico e omocisteina. L’acido metilmalonico può essere particolarmente utile quando la B12 presenta valori borderline.

Integratori: prima la causa, poi la cura

Folati e vitamine del gruppo B possono abbassare l’omocisteina quando esiste una carenza o un’alterazione del loro metabolismo. Questo non significa, però, che assumere integratori senza indicazione prevenga automaticamente Alzheimer, infarto o ictus.

Inoltre, prendere acido folico senza aver escluso una carenza di vitamina B12 può correggere alcune alterazioni del sangue lasciando progredire il danno neurologico. L’integrazione deve quindi essere scelta con il medico, stabilendo sostanza, dose, durata e modalità di somministrazione.

L’esame dell’omocisteina non viene considerato uno screening universale obbligatorio per tutte le persone sane. Può essere utile in presenza di sintomi compatibili con carenze vitaminiche, valori dubbi della B12, malassorbimento, particolari condizioni vascolari o altri elementi individuati dal medico.

Anche la lipoproteina(a) è un indicatore distinto, prevalentemente genetico, legato al rischio cardiovascolare. Può essere opportuno misurarla almeno una volta in alcuni percorsi di prevenzione, ma non valuta il sistema glinfatico, la mielina o il rischio individuale di demenza.

Che cos’è il sistema glinfatico?

Il cervello è circondato dal liquido cerebrospinale, chiamato anche liquor. Nell’adulto ne sono presenti generalmente circa 125-150 millilitri, mentre la produzione giornaliera viene spesso stimata intorno ai 500 millilitri, con notevoli variazioni individuali e legate all’età.

Il sistema glinfatico è un modello utilizzato per descrivere il movimento dei liquidi attraverso gli spazi che circondano i vasi cerebrali e lo scambio con il liquido interstiziale. A questo processo partecipano anche gli astrociti, cellule del sistema nervoso che svolgono numerose funzioni di sostegno.

Questo sistema è studiato perché potrebbe contribuire alla rimozione di prodotti del metabolismo cerebrale, comprese proteine come beta-amiloide e tau. La sua fisiologia nell’essere umano, tuttavia, non è stata ancora chiarita completamente.

Il cervello viene “lavato” soltanto di notte?

No. È più corretto dire che il sonno sembra favorire alcuni meccanismi di scambio e smaltimento cerebrale. Molte delle prove più forti provengono da esperimenti su roditori; gli studi sull’uomo stanno crescendo, ma non consentono ancora di trasformare il sistema glinfatico in una spiegazione unica dell’Alzheimer o del Parkinson.

Non è dunque l’orologio a far partire il lavaggio del cervello. Conta il sonno, la sua durata, la continuità e probabilmente la presenza di fasi profonde. Anche chi dorme di giorno, per esempio perché lavora di notte, non possiede necessariamente un sistema glinfatico “spento”: il rapporto con il ritmo circadiano è più complesso.

L’insonnia cronica merita comunque attenzione perché è associata a peggioramento della qualità della vita e a diversi rischi per la salute. Non è però scientificamente corretto affermare che una notte insonne causi direttamente ictus cerebrale o morte improvvisa attraverso il blocco del sistema glinfatico.

Bisogna dormire su un fianco?

Alcuni esperimenti sugli animali hanno osservato un trasporto glinfatico più efficiente in posizione laterale rispetto a quella supina o prona. Le prove disponibili non consentono però di concludere che dormire sulla schiena aumenti nell’uomo il rischio di Alzheimer o Parkinson.

La postura dovrebbe essere scelta tenendo conto di comfort, reflusso, dolore, gravidanza, disturbi respiratori e indicazioni mediche. Chi russa intensamente, presenta pause respiratorie o soffre di sonnolenza durante il giorno dovrebbe valutare con il medico la possibilità di un’apnea ostruttiva del sonno.

Il “massaggio glinfatico” non è una terapia dimostrata

Il drenaggio linfatico manuale viene impiegato in ambiti specifici, soprattutto nel trattamento del linfedema. Non esistono invece prove cliniche solide che un massaggio esterno possa ripulire il cervello, rimuovere beta-amiloide o curare l’insonnia stimolando direttamente il sistema glinfatico.

Alcune ricerche preliminari stanno studiando possibili collegamenti tra drenaggio linfatico cervicale e dinamica del liquor, ma siamo ancora nel territorio sperimentale. Presentare questa tecnica come trattamento già disponibile sarebbe prematuro.

La prevenzione che oggi conosciamo

Per proteggere nel tempo cervello e sistema cardiovascolare sono più solide le raccomandazioni tradizionali: dormire regolarmente, praticare attività fisica, non fumare, moderare l’alcol, controllare pressione, diabete e colesterolo, seguire un’alimentazione equilibrata, curare l’udito e mantenere relazioni e attività cognitive.

L’omocisteina può essere una tessera del mosaico, non l’intero quadro. Il sistema glinfatico è una frontiera affascinante della ricerca, non ancora un rubinetto che possiamo aprire con una pillola, un fianco preferito o un massaggio.

La conoscenza genera salute quando distingue ciò che è dimostrato da ciò che è soltanto promettente.

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