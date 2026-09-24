Civitella diventa una galleria a cielo aperto: torna la Biennale di Scultura

Civitella torna a trasformarsi in una galleria d’arte a cielo aperto. Sabato 26 settembre, alle 16, in piazza Don Alcide Lazzeri sarà inaugurata la XXIV Biennale di Scultura “(S)Oggettivamente”, dedicata a Franco Balò e visitabile fino al 25 ottobre.

La mostra, curata da Dino Tiezzi, è organizzata dal Comune di Civitella in Val di Chiana insieme alla Pro Loco, con il patrocinio della Regione Toscana e della Provincia di Arezzo.

Saranno esposte le opere di dieci scultori italiani: Alfiero Coleschi, Annarosa Faccini, Marco Fornaciari, Jacopo Naccarato, Claudio Nicoli, Marco Orsucci, Sandro Ricci, Giulia Querin, Bernardo Tirabosco e Lucia Zei.

Le installazioni saranno collocate soprattutto negli spazi all’aperto del borgo medievale e nella Chiesa della Compagnia, creando un percorso che mette in dialogo la scultura contemporanea con le pietre, i vicoli e le architetture storiche di Civitella.

All’interno della rassegna sarà ospitato anche un omaggio all’artista fiorentino Paolo Masi, insieme alla personale dell’artigiano del ferro Rossano Fabiani.

La Biennale di Civitella lega da sempre l’arte contemporanea alla memoria del paese, segnato dall’eccidio nazifascista del 29 giugno 1944. Le opere diventano così anche un modo per riflettere sul rapporto tra memoria, dolore, rinascita e capacità di trasformare gli spazi della storia attraverso nuovi linguaggi.

«Sarà un autunno all’insegna dell’arte», commenta il sindaco Andrea Tavarnesi, sottolineando il carattere gratuito e liberamente fruibile dell’esposizione, con opere distribuite nelle strade e nelle piazze del borgo.

Uno degli elementi che rende particolare la Biennale è infatti proprio la sua ambientazione: le sculture convivono con le vecchie mura, i portici, le abitazioni medievali e le vedute sulla Val di Chiana, senza bisogno di pareti bianche, biglietterie o percorsi obbligati.

Dal 26 settembre al 25 ottobre, quindi, salire a Civitella significherà poter incontrare lungo il paese alcune delle espressioni della scultura contemporanea italiana.

Per la XXIV Biennale sarà inoltre pubblicato un catalogo cartaceo, attualmente in preparazione.