Come il cibo agisce sul nostro DNA

Un viaggio tra molecole e genetica

Partiamo da una molecola per compiere un viaggio alla ricerca della chiave biologica del nostro organismo.

La molecola è l’omocisteina. La chiave è il nostro DNA.

Il ruolo del DNA

Noi siamo cellule guidate dal nostro DNA. Il DNA, acido desossiribonucleico, è la molecola che contiene il patrimonio genetico: la nostra identità biologica.

Ciascuno di noi ha un corpo unico perché ha un DNA unico: la nostra immagine, la nostra fisiologia, la nostra intelligenza… tutto nasce da lì.

Il DNA rimane identico in ogni cellula del nostro corpo per tutta la vita. Porzioni del DNA costituiscono i geni, che possono essere attivati o bloccati.

  • Neuroni e cellule muscolari hanno lo stesso DNA,
  • ma esprimono geni diversi,
  • e per questo svolgono funzioni differenti.

Ogni organo realizza funzioni specifiche, coordinate tra loro per mantenere l’equilibrio dell’intero organismo.

I tre tipi di DNA

Nel nostro corpo convivono tre forme di DNA:

  1. DNA cromosomiale – ereditato da madre e padre
  2. DNA mitocondriale – ereditato solo dalla madre
  3. DNA del microbioma – fornito dai batteri che vivono in noi

Come il cibo influenza il DNA: l’epigenetica

Con l’alimentazione introduciamo molecole che possono modulare l’attività dei geni, favorendo salute oppure favorendo processi dannosi.

La scienza che studia questi effetti si chiama epigenetica.

Esempio: acido folico, vitamina B12 e metilazione

Se l’alimentazione è povera di acido folico e vitamina B12, diminuisce la disponibilità del gruppo -CH3 (metile).

Il metile serve a bloccare specifiche porzioni di DNA nelle cellule, nei mitocondri e nei batteri.

  • Se manca l’acido folico (foglie verdi crude), manca il metile.
  • Se il metile manca, i geni non vengono più bloccati.
  • Geni che dovrebbero essere spenti rimangono attivi.

Questo altera profondamente la biochimica cellulare e può favorire l’insorgenza di malattie, anche tumorali.

Il ruolo dell’omocisteina

Livelli elevati di omocisteina nel sangue indicano che alcuni geni non vengono correttamente bloccati.

Il corpo risulta più esposto a:

  • malattie croniche
  • processi infiammatori
  • invecchiamento accelerato

Il problema della produzione alimentare moderna

L’agroalimentare attuale produce cibi con valori nutrizionali sempre più bassi, inclusi livelli ridotti di acido folico.

Questo significa che il cibo moderno è spesso povero delle molecole che proteggono i nostri tre tipi di DNA.

Le calorie non agiscono sul DNA: agiscono le molecole biologicamente attive, la cui presenza varia enormemente in base ai metodi di coltivazione e allevamento.

Il cibo condiziona direttamente il funzionamento dei nostri DNA. Da questa interazione dipendono la nostra salute e la nostra longevità.

Mangiare non significa solo nutrirsi: significa comunicare con il nostro DNA ogni giorno.

Mangiare in base all'altezza Il naso sconosciuto Una sana spremuta di melagrana! Poesia e salute Energia e longevità: il ruolo dei mitocondri L'età del nostro intestino: come mantenerlo giovane Fermati, respira, ritrova te stesso: meditazione per il benessere di corpo e mente Demenza e Alzheimer: possono nascere a tavola Salute e pigrizia: la scelta che fa la differenza

Laureato in Medicina Chirurgia è Specialista in Scienza della Alimentazione, Specialista in Igiene e Medicina Preventiva. E’ stato Primario presso la ASL di Arezzo, Servizio Sanitario della Toscana, per 22 anni, Direttore della U.O. Direzione Sanitaria della stessa ASL, dove ha creato e diretto Ambulatorio di Nutrizione Clinica. Docente dal 1995 al 2009 di Scienza della Alimentazione presso la Università degli Studi di Siena. Docente (a.c.) presso la Università degli Studi di Bologna. E’ autore di un considerevole numero di ricerche scientifiche pubblicate in riviste italiane ed internazionali. Autore di libri. Ha fondato la Scuola di Alimentazione Consapevole, dirige e insegna in Master e Corsi di Nutrizione Clinica a medici, biologi, farmacisti e personale sanitario in molte città italiane e all’estero. Ha elaborato il Metodo Molecolare (Dieta Molecolare) che supera il calcolo giornaliero delle Calorie, considerato un artefatto scientifico perché il corpo umano utilizza per il suo lavoro metabolico solo energia chimica (ATP) e non certo il calore.
