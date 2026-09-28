HomeCultura e memoriaOliver Stone ad Arezzo: il regista di “Platoon” suona la campana dell’orologio...
Oliver Stone durante la visita all’orologio meccanico del 1550 ad Arezzo
Oliver Stone durante la visita allo storico orologio meccanico di Arezzo, nel video pubblicato da Pierluigi Rossi.

Oliver Stone ad Arezzo: il regista di “Platoon” suona la campana dell’orologio del 1550

Pierluigi Rossi racconta il pomeriggio trascorso con il celebre regista americano davanti allo storico orologio meccanico aretino: Stone ha anche fatto risuonare la campana, scoprendo il suo lungo “suono argentino”.

Gino Perticai
By Gino Perticai

-

Gino Perticai

Oliver Stone ad Arezzo: il regista di “Platoon” suona la campana dell’orologio del 1550

Pierluigi Rossi racconta il pomeriggio trascorso con il celebre regista americano davanti allo storico orologio meccanico aretino: Stone ha anche fatto risuonare la campana, scoprendo il suo lungo “suono argentino”.

Oliver Stone ad Arezzo, alle prese non con Vietnam, Wall Street o complotti presidenziali, ma con un pezzo di storia cittadina che funziona da quasi cinque secoli.

A raccontare l’insolito pomeriggio è Pierluigi Rossi, che sui social ha pubblicato immagini e video della visita del celebre regista americano allo storico orologio meccanico del 1550.

Rossi racconta di aver mostrato a Stone anche la campana collegata all’orologio, caratterizzata, secondo quanto riferisce, da un’elevata presenza di argento nella lega metallica e da un suono particolarmente prolungato.

Poi l’invito che difficilmente un regista può rifiutare: provare direttamente.

«Ho invitato il regista a suonare la campana ascoltando l’eco», scrive Rossi, spiegando che quel particolare timbro viene definito “suono argentino”, proprio con riferimento all’argento.

Nel video Stone appare incuriosito e divertito dall’esperienza, decisamente diversa dalle scene per cui è passato alla storia del cinema.

Una piccola visita privata che diventa anche una discreta cartolina per Arezzo: mentre in giro per il mondo si celebrano gli ottant’anni del regista di “Platoon”, “JFK” e “Wall Street”, qualcuno è riuscito a mettergli in mano un pezzo di Cinquecento aretino.

E per una volta, ad Arezzo, a far parlare un americano non sono state né la Giostra né la bistecca. È bastata una campana.

Articoli correlati

Lascia un commento

Please enter your comment!
Please enter your name here

Prossimo articolo
Incendio, dirupo e schianto: lunedì di superlavoro per i soccorsi nell’Aretino
Gino Perticai
Gino Perticai
Dal 1973 nel mondo della comunicazione, una breve esperienza Milanese con A.P.C. agenzia di Marketing, con l’avvento delle prime radio in Fm inizia una serie di esperienze nelle radio locali: Radio Torre Petrarca, Radio OK, Golden Radio, Radio Life,  fino al 1998 momento in cui l’innata curiosità e la voglia di sperimentare novità lo portano a maturare il primo interesse sul world wide web. E' da lì che nel 2000 nasce l’idea delle prime testate regionali on line. Fonda Arezzo Notizie e la dirige fino al Giugno 2016. l'Ortica è la sua nuova scommessa.

Punture scelte

clickandfly dervizi foto video con drone o senza per agriturismi cantine

I più letti della settimana

Dello stesso autore

L’Ortica punge gratis, ma mantenerla costa

Se questo articolo ti è piaciuto, irritato o almeno evitato cinque minuti di Facebook, puoi offrirci un caffè. Anche 3 euro aiutano L’Ortica a restare libera, indipendente e fastidiosa.

Offri un caffè all’Ortica ☕