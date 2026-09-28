Vivaio amaranto, weekend amaro: tre sconfitte ma segnali di crescita

Fine settimana complicato per il vivaio amaranto, che torna dalle tre gare ufficiali con altrettante sconfitte, maturate però all’interno di prestazioni tutt’altro che negative. La Primavera, l’Under 16 e l’Under 15 hanno affrontato avversari di livello, mostrando tratti di gioco convincenti, personalità e capacità di costruire occasioni, pur pagando a caro prezzo alcuni episodi e dettagli che hanno indirizzato i risultati.

La Primavera ha disputato una prova di grande intensità contro il Sorrento, dominando per larghi tratti e colpendo anche due legni, ma venendo punita da due episodi e dalla giornata super del portiere avversario. L’Under 16 ha lottato alla pari con l’Empoli fino all’espulsione che ha cambiato l’inerzia del match, mentre l’Under 15 ha tenuto testa ai pari età toscani con qualità tecnica e coraggio, cedendo solo nel finale dopo aver sfiorato il 2-2.

Un weekend senza punti, ma con segnali di crescita, identità e competitività che confermano il buon lavoro del settore giovanile amaranto e la capacità dei gruppi di restare dentro le partite contro avversari strutturati e di alto profilo.

Di seguito il report delle partite.

PRIMAVERA

Arezzo-Sorrento 0-2

Arezzo: Serban; Fiacchini, Tramonti, Verdone (48’ st Pianaccioli), Romoli, Cioni (35’ st Paolantoni), Kroni (24’ st Sponza), Lucchini, Paglicci (35’ st Piccolo), Minocci, Lebrino (24’ st Farnese). A disposizione: Bernice, Lombardi, Lee Dallaghan, Avvisati, Coccolini, Nugnes, Ulivieri. All. Bricca.

Sorrento: Boccarusso; Esposito, Manzo (78’ Gallo), Mauro, Baietta, Ricercato, Casalini, Bruno, Bernabeo (75’ Di Paolo), Pennino (63’ Maisto), Malafronte (63’ Ruggiero). A disposizione: Limodio, Chiaro, Sabatino, Capone, Iadanza, Cataldo, Moccia, Giurolo, Mascolo. All. Cappiello.

Reti: 40’ Bernabeo (S), 43’ st Casalini (S).

Note: ammoniti Tramonti (A), Verdone (A), Esposito (S). Espulso Fiacchini (A).

AREZZO – Sconfitta immeritata per la Primavera amaranto, battuta 0-2 dal Sorrento al termine di una gara che l’Arezzo ha dominato per lunghi tratti, costruendo numerose occasioni da gol e colpendo anche un paio di legni. A fare la differenza sono stati la giornata di grazia del portiere campano e una dose evidente di sfortuna sotto porta.

La partita si è sbloccata alla prima vera sortita offensiva del Sorrento, che ha sfruttato un’indecisione della retroguardia amaranto: Bernabeo ha calciato dal limite e la conclusione ha superato il portiere per l’1-0 ospite.

Nella ripresa l’Arezzo ha aumentato i giri, spingendo con continuità alla ricerca del pareggio. Le occasioni non sono mancate, ma tra imprecisione e interventi decisivi dell’estremo difensore avversario il gol non è arrivato. Al 74’ gli amaranto sono rimasti in dieci per un fallo di reazione di Fiacchini, episodio che ha complicato ulteriormente la rincorsa al risultato.

All’88’, nel finale concitato, il Sorrento ha trovato il raddoppio con un tiro passato sotto il corpo del portiere e ha fissato il punteggio sullo 0-2. Dopo cinque minuti di recupero, la gara si è chiusa con un risultato severo rispetto all’andamento complessivo.

UNDER 16

Arezzo-Empoli 1-4

Arezzo: Di Pietro; Laurenzi, Tacconi (61’ Baraldi), Luka (61’ Velardo), Rinchi (80’ Mazzitelli), Balsimini (65’ Gennaioli), Saponaro, Mazzoni, Riascos Sanchez (80’ Potirniche), Gianassi (46’ Apa), Gherardi. A disposizione: Da Frassini, Dini, Taschini. All. Bellini.

Empoli: Puccioni; Zega, Muharremi, Fanucchi, Cinotti, Cattin, Kri Bi Koffi, Dalla Bona, Chico (Cristiano), Princetton (Merlin), Fiore (Franchi). A disposizione: Lombardo, Di Natale, Testi, Ekani Effa, Diousse Cheikh, Allochis. All. Consonni.

Reti: 9’ Chico (E), 26’ rig. Saponaro (A), 37’ Chico (E), 83’ Cristiano (E), 88’ Dalla Bona (E).

Note: espulso Saponaro (A).

AREZZO – Sconfitta per l’Arezzo Under 16, che tra le mura amiche disputa una gara intensa e combattuta, restando in partita fino ai minuti finali nonostante l’inferiorità numerica. L’Empoli si dimostra squadra solida e cinica, capace di sfruttare gli episodi e di colpire nei momenti chiave del match.

L’avvio è di marca empolese: gli ospiti costruiscono diverse situazioni pericolose e al 9’ trovano il vantaggio. Chico chiude sul secondo palo un cross teso da sinistra e firma l’1-0. L’Arezzo reagisce con carattere. Al 15’ il portiere Di Pietro si oppone con un intervento decisivo al colpo di testa di Fanucchi, mantenendo i suoi in partita. Lo stesso Di Pietro si ripete al 20’, ancora su conclusione di Chico.

La svolta arriva al 25’: sugli sviluppi di un’azione insistita, Riascos calcia verso la porta e il difensore avversario intercetta con le mani. L’arbitro assegna il rigore, che Saponaro trasforma con freddezza riportando il punteggio sull’1-1.

L’equilibrio dura poco: al 37’ un errore in impostazione degli amaranto apre la strada a Chico, che ne approfitta e sigla la sua doppietta personale. Prima dell’intervallo, al 40’, Saponaro prova a riaccendere la gara, ma il suo tiro è troppo centrale.

La ripresa si apre su ritmi più contenuti, con le due squadre che si fronteggiano a viso aperto. L’episodio che cambia la partita arriva al 35’ della ripresa: Saponaro trattiene la maglia di un avversario e viene espulso. L’Arezzo resta in dieci e la gara si complica definitivamente. Nel finale l’Empoli sfrutta la superiorità numerica: all’83’ Cristiano realizza una punizione che vale il 3-1, mentre all’88’ Dalla Bona chiude i conti con un inserimento preciso in area per il 4-1 definitivo.

UNDER 15

Arezzo-Empoli 1-3

Arezzo: Ciucchi; Patronelli, Anichini (24’ st Comparini), Neri, Vannelli, Conti, Kola, Giovannelli (24’ st Acefalo), Sbrolli (15’ st Squillace), Ghinassi (9’ st Zacchei), Ballaj (24’ st Gheri). A disposizione: Sorbini, Rossi, Scaramelli, Bigi. All. Peruzzi.

Empoli: Sagripanti; Kapo, Mazzucchin (1’ st Ferrante), Martini, Dini, Faraoni, Biagini, Bechi, Viola (10’ st Nerbini), Palladino (28’ st Liccardo), Caiola (38’ st Dragoi). A disposizione: Borchi, La Regina, Foti, Seppia, Imbarrato. All. Paoletti.

Reti: 24’ Caiola (E), 27’ Ballaj (A), 15’ st Faraoni (E), 25’ st Nerbini (E).

Note: ammoniti Anichini (A), Ballaj (A), Viola (E).

AREZZO – Partita equilibrata e giocata a viso aperto al campo amaranto, con l’Empoli che ha messo in mostra una struttura fisica imponente e l’Arezzo che ha risposto con maggiore qualità tecnica e buona organizzazione di gioco.

Il risultato finale è stato condizionato da alcuni errori individuali che hanno pesato sull’andamento della gara, nonostante una prestazione complessivamente positiva degli amaranto. L’Arezzo resta pienamente in partita per oltre un’ora, costruendo trame interessanti e mostrando personalità nei duelli.

Il momento chiave arriva nella ripresa: dopo aver sfiorato il 2-2 con una grande occasione capitata a Zacchei, gli amaranto subiscono la crescente fisicità dell’Empoli, che trova il gol del 3-1 su calcio piazzato, indirizzando definitivamente la gara.

Una prova comunque incoraggiante per l’Arezzo, capace di tenere testa a un avversario strutturato e di creare situazioni pericolose, pur pagando a caro prezzo alcune imprecisioni nei momenti decisivi.

Foto: S.S. Arezzo