Ore di intenso lavoro per i soccorritori in provincia di Arezzo, impegnati tra incendi, incidenti stradali e interventi in zone boschive.

A Foiano della Chiana i Vigili del Fuoco del distaccamento di Cortona sono intervenuti dalla notte, intorno all’una, in località Oppiello per un incendio che ha coinvolto alcune rotoballe.

Dopo aver spento le fiamme, le squadre hanno proseguito le operazioni per impedire che l’incendio potesse propagarsi alle strutture vicine.

Sul posto è stato fatto arrivare anche un escavatore inviato dalla Direzione regionale Toscana dei Vigili del Fuoco, utilizzato per lo smassamento del materiale combustibile e per consentire il completo spegnimento dei focolai rimasti all’interno della massa di paglia.

Le operazioni sono proseguite per diverse ore.

Nel pomeriggio un altro intervento particolarmente complesso ha impegnato i Vigili del Fuoco del distaccamento di Bibbiena in località Campo dell’Agio, nella zona di Badia Prataglia, nel comune di Poppi.

Una donna era caduta in una zona boschiva da un’altezza di circa quattro metri.

I sanitari del 118 e la squadra dei Vigili del Fuoco hanno raggiunto la donna e provveduto alla sua stabilizzazione. Secondo quanto comunicato dal 118, si tratta di una donna di 78 anni, trasportata in codice 3 all’ospedale di Careggi con l’elisoccorso Pegaso 3.

Per le operazioni era stato attivato anche l’elicottero Drago dei Vigili del Fuoco proveniente da Bologna. Sul posto sono intervenuti inoltre Soccorso Alpino, forze dell’ordine, ambulanza infermieristica della Misericordia di Stia e Misericordia di Bibbiena.

Un altro grave incidente si è verificato invece in mattinata a Badia Tedalda.

Il 118 è stato attivato alle 9 per uno scontro stradale tra un furgone e un’autovettura.

Un uomo di 41 anni è stato soccorso e successivamente trasportato in codice 3 con Pegaso 1 all’ospedale di Careggi.

Sul luogo dell’incidente sono intervenute anche le ambulanze delle Misericordie di Badia Tedalda e Sestino, l’ambulanza infermieristica della Croce Rossa di Sansepolcro e i Carabinieri di Sestino.

Una domenica che ha visto quindi impegnato il sistema dei soccorsi su più fronti e in zone molto diverse della provincia, dalle campagne della Valdichiana fino alle aree montane dell’Alta Valtiberina e del Casentino.