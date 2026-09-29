Domani ad Arezzo arriveranno due palle gigantesche. E stavolta il Comune le ha pure patrocinate.

Mercoledì 30 settembre il centro cittadino diventerà infatti il set di “Let’s Play Ball”, game show internazionale prodotto da Banijay e destinato alla distribuzione su Prime Video.

Il format prevede otto personaggi del mondo dello spettacolo e dello sport divisi in due squadre, impegnati a spingere due enormi sfere colorate, una rossa e una gialla, lungo un percorso cittadino pieno di ostacoli, deviazioni e prove.

Niente mappe e niente telefoni: per trovare la strada i concorrenti dovranno chiedere indicazioni direttamente agli aretini. Una scelta coraggiosa, soprattutto se il primo passante interpellato decide di spiegare il percorso partendo da “dove una volta c’era la Standa”.

Le due squadre affronteranno separatamente la prova, trattandosi di una cronometro.

La prima partenza è prevista intorno alle 14 dal parco Pertini, mentre la seconda squadra partirà verso le 16.

Da lì comincerà una lunga traversata di Arezzo: via Guadagnoli, via del Ninfeo, via Rodi, via Asmara, via Garibaldi, piazza Sant’Agostino, via Margaritone, via Crispi, Corso Italia e via Vasari.

Poi l’ingresso in Piazza Grande, dove il programma prevede anche un tratto da percorrere sui roller.

La gara continuerà attraverso via dei Pileati, Casa Petrarca, piazza della Libertà, piazza del Duomo e il Prato, fino all’arrivo nei pressi dell’ingresso della Fortezza Medicea.

Durante il passaggio dei concorrenti la circolazione sarà temporaneamente interdetta nelle strade interessate.

Il Comune di Arezzo ha concesso il patrocinio alla produzione. L’assessore alle attività produttive Francesco Marcantoni definisce l’iniziativa “una straordinaria vetrina internazionale” per la città e sottolinea le possibili ricadute sulla promozione del centro storico, delle attività commerciali e dell’accoglienza.

Il format “Let’s Play Ball” è nato nei Paesi Bassi ed è stato sviluppato dal gruppo Banijay. Il meccanismo è semplice quanto discretamente assurdo: squadre di personaggi famosi devono trasportare enormi palloni attraverso città, campagne e ostacoli vari cercando di arrivare prima degli avversari.

Arezzo avrà quindi per qualche ora il ruolo di gigantesco campo da gioco televisivo.

Chi mercoledì pomeriggio vedrà passare una palla enorme lungo Corso Italia può stare tranquillo: non è un nuovo arredo urbano.

L’immagine di copertina è stata generata con intelligenza artificiale e non raffigura una scena reale delle riprese.