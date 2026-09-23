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Beatrice Coradeschi, atleta del Taekyon Club Arezzo premiata alla Giornata Panathlon Toscana
: Beatrice Coradeschi, atleta aretina del Taekyon Club Arezzo, sarà premiata a Firenze durante la prima “Giornata Panathlon Toscana”.

Beatrice Coradeschi premiata alla prima “Giornata Panathlon Toscana”

L’atleta aretina del Taekyon Club Arezzo riceverà venerdì 25 settembre a Firenze un riconoscimento per un percorso che unisce risultati sportivi internazionali ed eccellenza nello studio.

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Beatrice Coradeschi premiata alla prima “Giornata Panathlon Toscana”

L’atleta aretina del Taekyon Club Arezzo riceverà venerdì 25 settembre a Firenze un riconoscimento per un percorso che unisce risultati sportivi internazionali ed eccellenza nello studio.

Beatrice Coradeschi sarà tra i protagonisti della prima edizione della “Giornata Panathlon Toscana”, in programma venerdì 25 settembre a Firenze, nella Sala Esposizioni di Palazzo Guadagni Strozzi Sacrati, sede della Regione Toscana.

L’atleta aretina, tesserata con il Taekyon Club Arezzo, riceverà un riconoscimento per il percorso sportivo e formativo costruito negli ultimi anni, caratterizzato da risultati di rilievo in campo nazionale e internazionale e da un rendimento scolastico di assoluto livello.

Il premio viene accolto con particolare soddisfazione dal Panathlon Club Arezzo, che sottolinea come il percorso di Coradeschi rappresenti bene i valori che il movimento panathletico intende promuovere: impegno, disciplina, educazione, crescita personale e capacità di conciliare sport e formazione.

Il palmarès della giovane atleta è già particolarmente ricco. Nel 2023 Coradeschi ha conquistato l’oro individuale freestyle al Campionato Europeo, l’oro con il Demo Team al Campionato del Mondo e due titoli italiani, nelle forme e nel freestyle.

Nel 2024 è arrivato un nuovo titolo italiano nelle forme, insieme al bronzo mondiale nel Penta Freestyle e a un’esperienza dimostrativa nell’ambito degli eventi legati ai Giochi Olimpici di Parigi.

Il 2025 ha portato altri risultati importanti: oro nel freestyle e argento nelle forme ai Campionati Italiani, oro europeo nel Penta Freestyle e argento mondiale con il Demo Team.

Nel 2026 Coradeschi ha aggiunto al proprio curriculum un argento nel freestyle e un bronzo nelle forme ai Campionati Italiani.

Accanto allo sport c’è però anche un percorso scolastico di primo piano. Quest’anno Beatrice ha conseguito la maturità al Liceo Scientifico “Francesco Redi” di Arezzo, indirizzo Scienze Applicate, con la votazione di 100 e lode, per poi iscriversi a Ingegneria al Politecnico di Torino.

La “Giornata Panathlon Toscana” sarà dedicata anche al confronto sui temi dell’etica, dell’educazione e dei valori nello sport, con particolare attenzione ai giovani e al rapporto tra scuola e attività sportiva.

Per il Panathlon Club Arezzo, il riconoscimento assegnato a Beatrice Coradeschi rappresenta dunque anche un modo per valorizzare una giovane atleta del territorio che, mentre colleziona medaglie, riesce pure a portare a casa un 100 e lode. Una combinazione che rende piuttosto difficile perfino trovare qualcosa su cui brontolare.

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